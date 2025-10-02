Connect with us

Parteneriat pentru învățământul superior dual, în Alba. „Tehnologie alimentară”, o nouă specializare propusă la UAB

Dezvoltarea învățământului superior dual reprezintă un pilon esențial pentru creșterea competitivității economiei locale și pentru formarea unei forțe de muncă bine pregătite și adaptate cerințelor actuale ale pieței, au transmis joi reprezentanții Consiliului Județean Alba. 

În acest context și ca urmare a consultărilor avute cu reprezentanții mai multor companii din industria alimentară, Consiliul Județean Alba a organizat joi, 2 octombrie, o întâlnire de lucru pentru prezentarea cadrului general referitor la o nouă specializare, „Tehnologie alimentară”, un program de învățământ superior dual, cu durata de patru ani, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

„Prin susținerea acestui program, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” și prin implicarea directă a companiilor din industria alimentară din județul nostru, ne propunem să:

  • conectăm învățământul superior la nevoile reale ale agenților economici din județ;
  • încurajăm tinerii să rămână și să profeseze în Alba, contribuind, astfel, la dezvoltarea locală / regională;
  • creăm un cadru de colaborare durabil între administrația publică, mediul universitar și sectorul privat;
  • facilităm integrarea viitorilor absolvenți pe piața muncii prin susținerea unei formări profesionale adecvate a tinerilor”, au scris reprezentanții CJ Alba, pe pagina de Facebook a instituției.

La întâlnirea de joi au participat preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, vicepreședintele CJ Alba, George Rotar, prorectorul Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Daniel Metz și reprezentanţi ai unor companii și firme din județ.

Potrivit reprezentanților CJ Alba, va urma o discuție aplicată, cu detalii practice privind modul de organizare și derulare al acestei noi specializări, iar firmele / companiile, interesate să participe și să susțină acest program vor semna, cu universitatea albaiuliană, un contract de parteneriat.

