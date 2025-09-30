Partidele politice primesc mai mulți bani decât Educația, la rectificarea bugetară. Care sunt sumele

Partidele politice primesc mai mulți bani decât Educația, la rectificarea bugetară: 169 milioane lei pentru AEP, 140 milioane lei pentru MEC.

Situația a fost remarcată de Edupedu, care a citează nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară al Guvernului Bolojan.

Guvernul a decis, prin rectificarea bugetară din luna septembrie 2025, să aloce mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale decât pentru Educație.

Conform notei de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi suplimentar 169 de milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor partidelor din campania pentru alegerile prezidențiale din acest an.

În schimb, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va beneficia de o alocare de doar 140,5 milioane de lei.

Fondurile sunt destinate, în principal, implementării proiectelor finanțate prin PNRR, în contextul în care au fost diminuate sume de la alte categorii de cheltuieli, pe baza gradului de execuție bugetară.

Astfel, deși Educația a primit bani în plus pentru proiectele din PNRR, suma alocată rămâne mai mică decât cea destinată rambursării cheltuielilor electorale.

”Suplimentarea de buget de la AEP vine pe fondul unui buget deja existent pentru capitolul respectiv de 517.400.000 lei.

Asta urcă suma plătită partidelor politice pentru acest an (2025) la 685 de milioane de lei, potrivit Legii Bugetului și proiectului de OUG privind rectificarea bugetară”, mai scriu jurnaliștii de la Edupedu.

