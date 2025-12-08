Pasaj subteran de 72,5 milioane lei, în zona Stadion din Alba Iulia. Documentația tehnico-economică, la vot în Consiliul Local

Pasaj subteran de 72,5 milioane lei, în zona Stadion din Alba Iulia. Consilierii locali din Alba Iulia avea de aprobat, în ședința programată pentru 9 decembrie, documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru un proiect major de infrastructură. Este vorba despre construirea unui pasaj subteran în zona Stadion Unirea, la intersecția bulevardului Republicii cu bulevardul Revoluției 1989.

Investiția, evaluată la peste 72,5 milioane de lei, urmează să fie finanțată prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027 și urmărește deconcestionarea traficului pe intrarea de N-V a municipiului, din drumul național DN 74.

Potrivit reprezentanților administrației locale, pasajul subteran este o necesitate pentru a răspunde cerințelor comunității și a aduce orașul în conformitate cu normele privind traficul pe principalele artere ale municipiului.

Prin realizarea investiției se preconizează:

Scăderea duratei de transport a locuitorilor ce tranzitează zona;

Creșterea siguranței traficului rutier;

Creșterea siguranței traficului pietonal;

Creșterea calității vieții locuitorilor;

Atragerea potențialilor investitori în zonă.

Detalii tehnice ale proiectului

Prin proiectul elaborat de către Mem Project Construct din Iași, la faza PT, cu avize și studii de specialitate realizate până această fază potrivit certificatului de urbanism si a autorizației de construire emise, se propune amenajarea traficului pe o suprafață de 17.696 mp.

Proiectul va avea în vedere realizarea/reconfigurarea următoarelor capacități:

Lungime totală pasaj – 299,06 m, din care 65 m zonă acoperită și două rampe de acces (intrare/ieșire), respectiv: rampa înspre Kaufland – cu o lungime de 120,45 m; rampa dinspre Stadion – cu o lungime de 114 m.

Iluminat pasaj inferior;

Racordările la străzile adiacente și la proprietăți se vor face conform soluțiilor date de proiectant;

Asigurarea rețelelor canalizare pluvială, canalizația tehnică (telefonie, cablu TV, internet)

Relocare rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare),

Relocare, în subteran, rețelele identificate pe amplasament (rețele electrice);

Buget și finanțare

Valoarea obiectivului de investiții la faza Proiect tehnic (PT) este de 72.518.731,95 lei cu TVA, din care construcții-montaj (C+M) – 57.074.609,02 lei cu TVA. Potrivit devizului general, din suma totală, circa 6,82 milioane de lei cu TVA vor merge pentru relocarea/protecția utilităților.

Sursa de finanțare a proiectului este POR 2021-2027. Potrivit ghidului solicitantului, este nevoie de aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici la faza PT.

