Păsările care atacă culturile, livezile și viile vor putea fi vânate tot timpul anului. Proiect de lege, la Senat

Publicat

acum O oră

Ciorile de semănătură și graurii care atacă culturile, livezile și viile vor putea fi vânate tot timpul anului, fără cote de recoltă, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 9 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, România se confruntă anual cu pagube semnificative în agricultură cauzate de ciorile de semănătură (Corvus frugilegus) şi de grauri (Sturnus vulgaris).

Aceste păsări, acţionând în stoluri numeroase, atacă culturile de porumb, floarea-soarelui, livezile şi viile, producând daune în diferite momente ale anului: primăvara consumă seminţele proaspăt însământate sau răsadurile, vara distruge fructele şi boabele in perioada de coacere, jar toamna degradează recoltele târzii.

În lipsa unor măsuri eficiente, fermierii sunt nevoiţi să suporte resămânţări costisitoare, pierderi de producţie şi deprecierea valorii comerciale a recoltelor, afectând direct veniturile şi
competitivitatea sectorului agricol.

Reglementările actuale, bazate pe stabilirea unor perioade limitate de vânătoare şi pe cote de recoltă anuale, s-au dovedit insuficiente. Stolurile de ciori şi grauri nu respect ă ritmul sezonier prevăzut de lege, iar atacurile sunt adesea imprevizibile şi extinse pe întreaga perioadă agricolă. În plus, procedurile birocratice de obţinere a derogărilor punctuale nu permit fermierilor să intervină rapid, atunci când culturile sunt ameninţate.

Pentru a răspunde acestei probleme, iniţiativa legislativă propune o adaptare clară şi eficientă a regimului juridic aplicabil acestor specii.

Se urmăreşte modificarea Anexei nr. I la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, astfel încât perioadele de vânătoare pentru cioara de semănătură şi graur să fie „tot timpul anului”, fără cote de recoltă.

În paralel, se introduce o autorizare specială de vânătoare, individuală sau colectivă, cu valabilitate de 6 sau 12 luni, care permite fermierilor să acţioneze rapid şi legal, protejând culturile şi asigurând trasabilitatea interventiilor.

„Această autorizaţie specială nu este doar un instrument practic. Ea garantează că orice recoltare a păsărilor se realizează în condiţii legale, monitorizate şi controlate, respectând Directivei 2009/147/CE privind protecţia păsărilor. Astfel, România îşi consolidează cadrul juridic, evită vulnerabilitatea la contestatii şi proceduri de infringement şi creează un mecanism transparent, care oferă autorităţilor date concrete pentru raportarea aplicării derogărilor”, explică parlamentarii, în expunerea de motive.

Astfel, fermierii vor avea la dispoziţie un instrument eficient pentru reducerea pagubelor, autorităţile vor dispune de un mecanism simplu de evidentă şi raportare, iar mediul natural va fi protejat, întrucât controlul speciilor se realizează in limite rezonabile, fără impact asupra biodiversităţii.

În plus, costurile implementării sunt minime şi se pot acoperi din taxele percepute pentru emiterea autorizaţiilor.

