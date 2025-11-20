”Patria recunoscătoare”. Clopotele bisericilor din Alba vor răsuna de 107 ori. Ceremonial în amintirea Marii Adunări Naționale

Clopotele bisericilor din Alba vor răsuna de 107 ori, joi după-amiaza. La Sala Uniri va fi ceremonial organizat în amintirea celor care au participat la Marea Adunare Națională din 2018.

La data de 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a hotărât și a anunțat convocarea la Alba Iulia a reprezentanților cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericești, gărzilor patriotice și presei, pentru Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918.

În 20 noiembrie 2025, județul Alba cinstește memoria înaintașilor printr-un amplu program de omagiere, transmit reprezentanții Consiliului Județean Alba. Este vorba despre proiectul ”Patria recunoscătoare – clopotele Reîntregirii”, devenit deja o tradiție ce unește comunitățile locale și Consiliul Județean Alba în respectul față de istorie și valori naționale.

107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri

În toate localitățile județului, la ora 16.00, clopotele bisericilor vor răsuna de 107 ori, simbolizând cei 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri.

Totodată, se vor depune jerbe de flori la plăcile din alamă gravate cu numele reprezentanților din teritoriu la Marea Adunare Națională, realizate în anul 2018 pentru fiecare unitate administrativ teritorială. Aceste plăci constituie un monument amplu care se întregește la Sala Unirii prin cele două plăci de mari dimensiuni ce poartă mărturia implicării transilvănenilor în actul istoric de 1 Decembrie 1918.

Un ceremonial solemn va avea loc și la Sala Unirii din Alba Iulia, începând cu ora 16.00, unde vor fi depuse jerbe de flori în memoria celor care au făurit Unirea.

Acțiunile marchează recunoștința față de eroii care au contribuit la realizarea idealului național – România Mare.

„Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii” este un proiect inițiat, în 2018, de Consiliul județean Alba, în colaborare cu toate unitățile administrativ teritoriale din județul Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba. Se doreşte a fi un semn al respectului faţă de reprezentanţii cercurilor electorale, breslelor, reuniunilor, cultelor bisericeşti, gărzilor naţionale, presei şi românilor de rând convocaţi pentru Adunarea din 1 Decembrie 1918.

