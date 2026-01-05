Patriarhul Daniel: Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine

Botezul Domnului: Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât și în Împărăția Cerurilor.

”Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentului care a avut loc la reședința patriarhală în Ajunul Bobotezei, potrivit site-ului basilica.ro, citat de Agerpres.

Părintele Patriarh a afirmat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez.

”Prin Botez nu se dăruiește doar iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, ci și începutul unei vieți noi, viața în Hristos și în Duhul Sfânt”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Referindu-se la sfințirea apelor, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viața de zi cu zi a credincioșilor.

”La sărbătoarea Botezului Domnului se sfințește firea apelor. (...) Această apă sfințită este folosită pentru sfințirea sufletului și a trupului, pentru sfințirea caselor, a gospodăriilor și a locurilor în care viețuiesc oamenii”, a mai transmis Patriarhul.

”Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi să sfințească viața noastră și să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Credincioșii ortodocși sărbătoresc, marți, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din București urmând să fie distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare.

