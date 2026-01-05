Connect with us

Actualitate

Patriarhul Daniel: Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine

Patriarhul-daniel-la-alba-iulia-117.x71918

Publicat

acum 56 de secunde

Botezul Domnului: Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât și în Împărăția Cerurilor.

”Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentului care a avut loc la reședința patriarhală în Ajunul Bobotezei, potrivit site-ului basilica.ro, citat de Agerpres.

Părintele Patriarh a afirmat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez.

”Prin Botez nu se dăruiește doar iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, ci și începutul unei vieți noi, viața în Hristos și în Duhul Sfânt”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Referindu-se la sfințirea apelor, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viața de zi cu zi a credincioșilor.

”La sărbătoarea Botezului Domnului se sfințește firea apelor. (...) Această apă sfințită este folosită pentru sfințirea sufletului și a trupului, pentru sfințirea caselor, a gospodăriilor și a locurilor în care viețuiesc oamenii”, a mai transmis Patriarhul.

”Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi să sfințească viața noastră și să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Credincioșii ortodocși sărbătoresc, marți, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din București urmând să fie distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Patriarhul-daniel-la-alba-iulia-117.x71918
Actualitateacum 57 de secunde

Patriarhul Daniel: Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine
Evenimentacum 22 de minute

Cheltuielile Administrației Prezidențiale, mai mici cu 30% în 2025, față de perioada Iohannis
Evenimentacum 35 de minute

Primăria Zlatna: Sprijin pentru cetățenii care nu se pot deplasa pentru efectuarea cumpărăturilor, în condiții meteo nefavorabile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum O oră

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Economieacum 10 ore

Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum o săptămână

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 4 ore

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Actualitateacum o zi

Calendar competiții de ciclism în 2026. Concursuri de șosea și mountain bike, ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

5 ianuarie - Ajunul Bobotezei: Zi de post aspru. Tradiții și superstiții. Pregătire pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului
Evenimentacum 11 ore

Horoscop 5–11 ianuarie 2026: Ce spun astrele despre carieră, bani, sănătate și dragoste. Previziuni astrale pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Actualitateacum 20 de ore

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 3 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie