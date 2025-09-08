Connect with us

Pedeapsă cu închisoare pe viață sau 25 de ani pentru femicid. Ministerul Justiției analizează schimbări la Codul Penal

Ministerul Justiției va demara consultări pentru a evalua dacă sunt necesare modificări ale Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile contra vieții. Inițiativa vine în contextul preocupărilor generate de săvârșirea unor crime împotriva unor categorii vulnerabile de persoane.

Au fost îngrijorări exprimate în spațiul public și de către Parlament privind poziția vulnerabilă a anumitor categorii de persoane și necesitatea unei protecții sporite.

Ministerul justifică această inițiativă prin faptul că mai multe legislații naționale s-au îndepărtat de reglementarea generală și au optat pentru soluții mai specifice în cazul infracțiunilor contra vieții, adaptându-se la diferite situații particulare.

Consultările vor implica „toți actorii relevanți” și vor avea ca scop identificarea celor mai bune soluții de reglementare, potrivit Mediafax.

MJ va iniția consultări cu privire la necesitatea și modalitățile de completare a cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid, potrivit Agerpres.

Pedepse mai aspre

Dacă se va stabili necesitatea unor intervenții legislative, acestea ar putea include pedepse mai aspre pentru anumite tipuri de crime:

„O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel.

În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani”, potrivit sursei citate.

Ce prevede legea în prezent

În prezent, potrivit Codului Penal, pentru omor calificat, pedeapsa este similară celei de mai sus (închisoare pe viață/de la 15 la 25 de ani), atunci când a fost săvârșit:

  • cu premeditare
  • din interes material
  • pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse
  • pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni
  • de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor
  • asupra a două sau mai multor persoane
  • asupra unei femei gravide
  • prin cruzimi
