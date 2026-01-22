Connect with us

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege

Pensie tăiată cu 85%: Românii cu pensii de serviciu sau militare pot rămâne în activitate, doar la cerere și cu condiția reducerii cumulului pensie cu 85% pe perioada desfășurării activității, potrivit unui proiect citit joi, în primă lectură, în Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a spus că s-a citit în primă lectură în Guvern un proiect prin care persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare au posibilitatea menținerii în activitate, doar la cerere, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității, potrivit Mediafax.

"Proiectul corelează condițiile de aplicare ale acestei prevederi cu Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii și cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situația reîncadrării în condițiile legii.

În cazul foștilor judecători sau procurori, care se reîncadrează fără concurs în funcția de judecători sau procurori, rămân aplicabile prevederile articolului 216 aliniatul 2 din Legea 303/2002, care deja prevedea că pe perioada reîncadrării cuantumul pensiei de serviciu se reduce la 85%", a spus Dogioiu.

Pensie tăiată cu 85%: Proiectul nu se aplică pensiilor contributive

Proiectul de lege nu se aplică pensiilor contributive, ci doar pensiilor de serviciu sau pensiilor militar.

"Dispozițiile menționate nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care durata mandatului este stabilit expres prin Constituție pe durata exercitării acestui mandat și nici cadrelor didactice din instituția publică, care realizează formarea inițială și formarea profesională continuă a magistraților și a cadrelor didactice din învățământul militar și juridic superior”, a mai spus Dogioiu, citat de Mediafax.

Același proiect de lege prevede încetarea detașerilor funcționalilor publici, ale personalului contractual, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii și introduce posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile.

În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, atunci când există mai mulți funcționari publici aflați în situații similare, se introduce posibilitatea organizării unui examen cu mecanism transparent, echitabil și meritocratic de selecție.

Suspendarea raportului de serviciul la inițiativa funcționalului public pentru desfășurarea activității în organizații internaționale este limitată la maximum 5 ani pentru menținerea echilibrului între interesul individual și cel instituțional.

