Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că nici al treilea pachet fiscal nu va include pensiile militarilor, deși admite că există dezechilibre în sistem. El spune că problema rămâne una complexă, fără soluții rapide.

„Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate și răsdiscutate.

În cadrul sistemului de pensii militare există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate, îi înțeleg pe fiecare dintre dânșii.

Au ieșit la pensie în momente diferite, în condiții diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuție la care nu am o soluție rapidă.

Dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult”, a declarat ministrul Apărării, citat de Ziarul Adevărul și de Digi24.

Ionuţ Moșteanu a subliniat că în pachetul fiscal cu numărul trei, aflat acum în discuție, nu se regăsesc prevederi referitoare la pensiile militare. El a precizat însă că urmează o dezbatere în coaliție pe tema echilibrului bugetar.

„Altfel, în pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor, va fi o discuție în coaliție săptămâna asta, sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliție, trebuie să echilibrăm situația fiscal-bugetară și vedeți că lucrurile merg destul de greu.

E greu cu patru partide, sper să reușim să… În luna care urmează să intrăm într-un soi de linie dreaptă pentru că realitatea e că acum coaliția merge cu frâna de mână trasă și acest lucru trebuie să se schimbe, toată lumea așteaptă să ne mișcăm mai repede, mai curajos, să luăm niște decizii”, a spus ministrul Apărării.

