Personal și tehnică de intervenție de la ISU Alba, în sprijinul colegilor din Călărași în contextul avertizărilor Cod Roșu de ploi

acum 24 de minute

În contextul emiterii, de către Administrația Națională de Meteorologie, a avertizărilor de Cod Roșu, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea.

Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale, după cum urmează:

  • de la ISU Suceava și ISU Botoșani la ISU Constanța: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
  • de la ISU Alba și ISU Harghita la ISU Călărași: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
  • de la ISU Cluj și ISU Mureș la ISU Ialomița: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
  • de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara la ISU Giurgiu: 16 motopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

Cod Portocaliu și Roșu de ploi torențiale în sud-estul țării. Vânt puternic, de miercuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, avertizările de vreme rea. În sudul județului Alba (Șureanu) va ninge viscolit. Sud-estul țării, inclusiv București și litoral, se află sub avertizări Cod Portocaliu și Cod Roșu de ploi.

De miercuri, Moldova, Dobrogea și Carpații de Curbură intră sub atenționări de vânt puternic.

”Este vorba de o nouă formațiune ciclonică în această perioadă a anului. Cantitățile foarte mari de apă vor începe să se adune începând cu orele serii, adică ora 21:00.

În județele aflate sub cod roșu, ne așteptăm la cantități de apă ce vor depăși chiar și 100-120l/m². În același timp, ne așteptăm și la intensificări ale vântului”, a declarat Meteorologul ANM Oana Păduraru, pentru digi24.ro.

Potrivit sursei citate, la munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor fi destul de puternice, zăpada troienită. De joi, vremea se va îmbunătăți.

Atenționare Cod Galben – ploi și vânt puternic: marți, 7 octombrie, orele 10.00-21.00

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20-25 l/mp și izolat 40 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50-70 km/h.

Atenționare Cod Galben – ploi, vânt puternic, ninsori – de marți, 7 octombrie ora 21.00 până miercuri, 8 octombrie, ora 23.00

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25-30 l/mp și izolat 40-50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60-90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10-30 cm).

Avertizare Cod Portocaliu – ploi abundente: de marți, 7 octombrie ora 21.00 până miercuri, 8 octombrie ora 23.00

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Alertă Cod Roșu – ploi torențiale: de marți, 7 ocombrie ora 21.00 până miercuri, 8 octombrie ora 15.00

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundant. Izolat se vor semnala descărcări electrice.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp.

Atenționare Cod Galben – vânt puternic: de miercuri, 8 octombrie, ora 23.00 până joi, 9 octombrie, ora 18.00

În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80-90 km/h.

Avertizări de inundații. Cod Roșu în Dorogea, Cod Portocaliu în Muntenia și Moldova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, avertizări Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații.

Alertă Cod Roșu de inundații: de marți, 7 octombrie ora 21.00 până miercuri, 8 octombrie ora 24.00

pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Avertizare Cod Portocaliu de inundații: de marți, 7 octombrie ora 21.00 până miercuri, 8 octombrie ora 24.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna și Brașov), Bârsa (judeţul Brașov)
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman)
  • Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)
  • Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov)
  • Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău)
  • Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila)
  • Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova)
  • Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea)
  • Putna (judeţul Vrancea), Trotuș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea)
  • Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ și Bacău)
  • Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuș (judeţele: Vrancea şi Galaţi)
  • Bârlad – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi).

Atenționare Cod Galben de inundații: de marți, 7 octombrie ora 12.00 până joi, 9 octombrie ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău)
  • Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila)
  • Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila)
  • Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea)
  • Putna (judeţul Vrancea)
  • Trotuş – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea)
  • Siret – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi)
  • Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi)
  • Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui și Galaţi)
  • râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Atenționare Cod Galben de inundații: de marțim 7 octombrie ora 18.00 până joi, 9 octombrie ora 12.00

  • pe râurile din bazinele hidrografice:
  • Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)
  • Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi și Dolj)
  • Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj)
  • Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman)
  • Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)
  • Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov)
  • Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava)
  • Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava și Neamţ)
  • Bistrița – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita și Bacău)
  • Jijia – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (judeţele: Botoșani și Iași).
