Românii, neatenți la protejarea datelor personale pe Internet. Date Eurostat

Datele Eurostat publicate miercuri arată că doar 56% dintre români au luat măsuri pentru protejarea datelor personale pe internet.

La nivelul Uniunii Europene, în 2025, 76,9 % dintre utilizatorii de internet și-au protejat datele online prin luarea de măsuri pentru a gestiona accesul la datele lor cu caracter personal, potrivit Mediafax.

Eurostat arată că se înregistrează astfel o creștere 3,7% față de 2023, când ponderea celor care își protejau datele ajungea la 73,2 %.

Majoritatea utilizatorilor de internet, 58,8%, au ales să nu permită utilizarea datelor lor personale în scopuri publicitare, în timp ce 56,2 % au restricționat sau refuzat accesul la locația lor geografică. Utilizarea acestor măsuri de protecție a crescut cu 4,5 și 5,4% în ultimii doi ani.

Cea mai mare pondere a utilizatorilor de internet care au luat măsuri pentru a-și proteja datele a fost înregistrată în Finlanda (92,6%), urmată de Țările de Jos (91,2%) și Cehia (90,3 %). În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în România (56,0 %), Slovenia (57,4 %) și Bulgaria (62,0 %)

