Peste 300 de electricieni lucrează în condiții extreme în Alba, pentru restabilirea curentului. Câte gospodării sunt fără energie

Peste 300 de electricieni lucrează la această oră în condiții extreme în județul Alba, pentru restabilirea curentului electric în zone din Munții Apuseni. La ora 16:00 nu aveau energie electrică un număr de 865 de gospodării, din trei comune.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, un număr de 310 efective din partea DEER se află în teren organizate în 32 de echipe.

La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba, 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Media zilnică a utilajelor dislocate este de 237.

