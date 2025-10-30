Piața volantă de la Alba Iulia va fi mutată într-o nouă locație. Care sunt planurile primăriei

Piața volantă Transilvania va fi organizată într-o nouă locație la Alba Iulia. Primăria sprijină micii producători prin funcționarea acesteia în fiecare zi de vineri.

”Pentru a transpune în practică politicile publice ale actualei administrații și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor locuitorilor din oraș, propunem aprobarea schimbarii locației Pieței Volante Transilvania din B-dul Transilvaniei (Piața Pascu) în parcarea de pe Calea Moților, FN – Stadion Cetate( în spatele stației OMV).

Parcarea publică de lângă stadion Cetate va fi amenajată săptămânal în ziua de vineri și oferă posibilitatea unui comerț în cadru civilizat, în condiții de securitate alimentară, cu dotări pe măsură”, se arată în proiectul primăriei.

Potrivit sursei citate, decizia este luată ”ținând seama de nevoia stringentă de organizare, modernizare și eficientizare a activităților comerciale care se desfășoară în cartierul Cetate, pentru sprijinirea micilor producători din Municipiul Alba Iulia și satele învecinate pentru vânzarea directă a produselor obținute în gospodăriile proprii, posibilitatea efectuării cumpărăturilor mai aproape de domiciliu pentru locuitorii din zonă”.

Prin piața volantă, se promovează produsele alimentare tradiționale locale.

