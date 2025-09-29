Connect with us

Economie

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii

Plata pensiilor prin Poșta Română

Publicat

acum 2 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare, spune ministrul Muncii, Florin Manole. 

Ministrul a discutat la Prima TV și despre preferințele sale în materie de plăți și bacșișuri, dar și despre impactul economic al tranzițiilor către plățile digitale în sistemul de pensii, scrie Mediafax.

Întrebat dacă lasă bacșiș de obicei, Manole a răspuns că mai lasă atunci când merge la cafenea.

Referitor la modalitatea de plată a bacșișului, cash sau cu cardul, ministrul a explicat că „depinde cum plătesc”, exemplificând:

„Acum venind spre dumneavoastră, mi-am dat seama că nu mai am niciun leu în portofel cash, așa că dacă o să mă duc de aici să îmi iau o cafea, o să-l las cu cardul”.

Manole a subliniat că tema plăților cu cardul versus cash „este extrem de importantă pentru mine atunci când plătim beneficiile de la Ministerul Muncii”.

El și-a exprimat dorința de a plăti „cât mai mult pe card, fără să obligăm pe nimeni să opteze pentru varianta card”.

Plata pensiilor prin Poșta Română, mai scumpă

Ministrul a dezvăluit o anomalie costisitoare: „Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulți bani Poștei Române decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile”.

Ministrul a explicat că „pentru plata pe card a pensiilor, dai Enter și s-a rezolvat. Pentru poștă trebuie să meargă cineva, un om, până pe vârful dealului, până în toate colțurile României”.

Întrebat câți pensionari primesc cash în prezent, Manole a răspuns că distribuția este „cam jumătate-jumătate”, adică „2,3 milioane primesc cash”, cifre care „se schimbă în fiecare zi”.

Referitor la disponibilitatea fondurilor, întrebat dacă mai sunt bani de pensii și salarii până la sfârșitul anului, ministrul a răspuns: „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi”, explicând că rectificările bugetare sunt „parte din activitatea guvernamentală normală”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

VIDEO: Strat de zăpadă consistent la Șureanu, după ce a nins ca în povești. Condițiile de iarnă se păstrează toată săptămâna
Educațieacum 42 de minute

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Evenimentacum O oră

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 2 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
haine contrafacute
Economieacum 4 ore

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum 24 de ore

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum o zi

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 22 de ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 42 de minute

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 3 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie