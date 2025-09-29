Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare, spune ministrul Muncii, Florin Manole.

Ministrul a discutat la Prima TV și despre preferințele sale în materie de plăți și bacșișuri, dar și despre impactul economic al tranzițiilor către plățile digitale în sistemul de pensii, scrie Mediafax.

Întrebat dacă lasă bacșiș de obicei, Manole a răspuns că mai lasă atunci când merge la cafenea.

Referitor la modalitatea de plată a bacșișului, cash sau cu cardul, ministrul a explicat că „depinde cum plătesc”, exemplificând:

„Acum venind spre dumneavoastră, mi-am dat seama că nu mai am niciun leu în portofel cash, așa că dacă o să mă duc de aici să îmi iau o cafea, o să-l las cu cardul”.

Manole a subliniat că tema plăților cu cardul versus cash „este extrem de importantă pentru mine atunci când plătim beneficiile de la Ministerul Muncii”.

El și-a exprimat dorința de a plăti „cât mai mult pe card, fără să obligăm pe nimeni să opteze pentru varianta card”.

Plata pensiilor prin Poșta Română, mai scumpă

Ministrul a dezvăluit o anomalie costisitoare: „Astăzi, când vorbim, plătim de 10 ori mai mulți bani Poștei Române decât comisioanele bancare în legătură cu pensiile”.

Ministrul a explicat că „pentru plata pe card a pensiilor, dai Enter și s-a rezolvat. Pentru poștă trebuie să meargă cineva, un om, până pe vârful dealului, până în toate colțurile României”.

Întrebat câți pensionari primesc cash în prezent, Manole a răspuns că distribuția este „cam jumătate-jumătate”, adică „2,3 milioane primesc cash”, cifre care „se schimbă în fiecare zi”.

Referitor la disponibilitatea fondurilor, întrebat dacă mai sunt bani de pensii și salarii până la sfârșitul anului, ministrul a răspuns: „Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi”, explicând că rectificările bugetare sunt „parte din activitatea guvernamentală normală”.

