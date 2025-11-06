Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății

O nouă nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenților medicali și celorlalți angajați din sistemul de sănătate, dar și al pacienților va fi lansată în curând.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea lucrează acum la o nouă platformă electronică prin care voi cere feedback-ul real al celor care țin sănătatea pe umeri – medici, asistente, kinetoterapeuți, psihologi, manageri, personal TESA, dar și pacienți.

Pentru mine contează atât vocea sistemului medical, cât și vocea pacientului. Periodic vor fi întrebări dedicate pentru asistenții medicali – să ne spună ce nu funcționează și ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenți, dar și pentru pacienți, ale căror experiențe din spitale vor fi analizate cu atenție”, a anunțat ministrul, potrivit Agerpres.

Platformă electronică pentru comunicare

El a afirmat că platforma va fi una complexă, gândită astfel încât să aducă Ministerul Sănătății mai aproape de oameni.

”Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că așa trebuie sau așa spun unii că e bine. Vreau ca fiecare schimbare să țină cont de voi – de cei care lucrați zi și noapte în sistemul de sănătate, dar și de pacienții care beneficiază de el.

Da, sistemul nostru este uneori imperfect. Dar tocmai de aceea suntem aici – să-l facem mai bun, mai empatic și mai uman. Pentru că oamenii nu au nevoie doar de medicamente, de ziduri sau de echipamente moderne. Oamenii au nevoie și de empatie, de o vorbă bună, de o strângere de mână sinceră. Iar medicii, asistentele și întreg personalul medical au nevoie să știe că nu sunt singuri”, a susținut ministrul Alexandru Rogobete.

