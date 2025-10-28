Connect with us

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu

O plimbare zilnică mai lungă este mai benefică pentru sănătatea cardiovasculară decât mai multe plimbări scurte, în special pentru persoanele sedentare, conform unui nou studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine.

Cercetarea arată că este ideal să mergeți pe jos cel puțin 15 minute fără oprire. Aproximativ 1.500 de pași consecutivi pentru a oferi inimii un antrenament eficient, scrie Mediafax.

Studiul, citat de BBC, a analizat 33.560 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 79 de ani din Marea Britanie, care parcurg mai puțin de 8.000 de pași pe zi, monitorizându-i timp de opt ani.

Participanții au fost grupați în funcție de durata plimbărilor lor:

  • mai puțin de 5 minute (43%),
  • 5-10 minute (33,5%),
  • 10-15 minute (15,5%),
  • 15 minute sau mai mult (8%).

Nu doar numărul de pași contează, ci și modul în care mergem

Cercetătorii de la Universitatea din Sydney și Universidad Europea din Spania au descoperit că persoanele care au mers pe jos pe distanțe mai lungi au prezentat un risc mai mic de probleme cardiace decât cele care au făcut plimbări scurte.

Chiar și în rândul celor mai puțin activi – cei care parcurg mai puțin de 5.000 de pași pe zi – plimbările mai lungi au făcut o diferență semnificativă, reducând riscul de boli cardiace și deces.

„Tindem să punem accentul pe numărul de pași sau pe distanța totală parcursă, dar neglijăm rolul crucial al tiparelor, de exemplu modul în care se merge”, a declarat profesorul Emmanuel Stamatakis, co-cercetător principal.

„Acest studiu arată că chiar și persoanele foarte inactive fizic pot maximiza beneficiile pentru sănătatea inimii prin modificarea tiparelor de mers, pentru a merge mai mult timp, ideal cel puțin 10-15 minute, atunci când este posibil”.

Mulți oameni își propun să facă 10.000 de pași pe zi, deși acest număr provine dintr-o reclamă japoneză la pedometre, nu din cercetare științifică. Cu toate acestea, experții confirmă că, în general, mai mulți pași sunt benefici pentru sănătate.

Autoritățile medicale britanice recomandă 150 de minute de activitate moderată pe săptămână, cum ar fi mersul pe jos în ritm alert, distribuit uniform pe parcursul săptămânii. Persoanele peste 65 de ani ar trebui să facă mișcare zilnic, chiar dacă este vorba de activități ușoare.

