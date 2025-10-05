Ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în aproape toată țara. ANM a emis o informare meteo valabilă până miercuri.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă din 5 octombrie, ora 21:00, până pe 9 octombrie, ora 10:00, care vizează ploi importante cantitativ, ninsori la munte, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute.

Potrivit meteorologilor, din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest către întreaga țară.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, cu acumulări de 25 până la 50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova se vor putea atinge chiar 70–100 l/mp, în special în intervalul 6–8 octombrie.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi precipitații mixte, iar în cursul zilei de marți (7 octombrie) va nighe viscolit, urmând să se depună strat de zăpadă.

Vântul va sufla cu viteze de 45–55 km/h în sudul, estul și centrul țării, iar în Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 60–70 km/h.

Pe fondul acestor fenomene, vremea va deveni rece în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade Celsius și minime cuprinse între 3 și 12 grade.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, informarea ar putea fi actualizată cu avertizări de tip Cod Galben sau Portocaliu în următoarele zile.

