Poliția Alba a găsit persoana care a vandalizat trăsuri în Cetatea Alba Carolina. Ce amendă a primit

acum 2 ore

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat persoana responsabilă de scrierea mai multor obiecte de pe raza municipiului, a anunțat IPJ Alba.

Este vorba despre un tânăr de 19 ani, din municipiul Alba Iulia.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 24.000 de lei, potrivit Poliției Alba.

Reamintim că mai multe trăsuri din zona Cetății Alba Carolina, dar și alte obiecte situate în locuri publice din Alba Iulia au fost vandalizate, fiind scrise cu markerul.

