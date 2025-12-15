Blaj
Polițiștii din Blaj și Jidvei, la vânătoare de vitezomani. Câți soferi au rămas fără permis
Polițiștii din Blaj și Jidvei au organizat o acțiune cu efective mărite pentru combaterea excesului de viteză și creșterea siguranței traficului rutier.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 decembrie 2025, în intervalul orar 14.00 - 19.00, polițiștii rutieri din municipiul Blaj, împreună cu polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj și cei ai Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei, au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe DN 14 B – DJ 107.
Au fost constatate 26 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.737 de lei.
Astfel, au fost reținute trei permise de conducere.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.