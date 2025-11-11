Connect with us

Eveniment

VIDEO: Un bărbat, găsit decedat într-un bloc din Alba Iulia. Pompierii au intervenit după ce în scară s-a simțit miros de gaz

Publicat

acum 36 de minute

Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență, marți, 11 noiembrie, în jurul orei 17.20, pe strada Vasile Goldiș din oraș. 

Mai exact pompierii intervin după ce în urma unui apel la 112 au primit informații că pe scara unui bloc din zonă se simte miros de gaz. După ce au ajuns la fața locului, pompierii au descoperit o persoană decedată într-un apartament din bloc. 

Este vorba despre un bărbat de peste 40 de ani, dar din câte se pare acesta ar fi decedat de câteva zile. Acesta a fost descoperit după ce primele echipaje prezente au spart ușa. Momentan nu se poate stabili cu exactitate dacă persoana ar fi decedat din cauza scăpărilor de gaz sau nu.

Cert este faptul că pompierii au intervenit la fața locului după ce în bloc se simțea miros de gaz. Mai exact, din apartamentul în care bărbatul a fost găsit se simțea un miros puternic de gaz.

YouTube video

Bărbatul statea în chirie, nu era cunoscut de vecini

Din primele informații, bărbatul era chiriaș în apartament și nu era cunoscut de vecini. Ultima dată acesta ar fi fost văzut în urmă cu aproximativ zece zile, de către vecini.

YouTube video

Nu era o persoană cunoscută în comunitate, au mai precizat oamenii din zonă.

Ce spune președintele Asociației de Proprietari. Discuție cu reporterul alba24.ro

Reporter alba24.ro: Îl cunoașteți pe bărbat?

Președintele Asociației de proprietari: Nu, nu îl cunosc. Eu sunt președintele Asociației de Proprietari și au venit vecinele de la blocul 7 și m-au anunțat că se simte miros de gaz. Am venit și, într-adevăr, mirosea. Vecinul de la apartamentul 1 a oprit gazul de tot, iar noi am încercat să batem la uși, să vedem dacă e cineva acasă.

Nu avem numărul de telefon al proprietarului, nu știm cine este. Știm doar cum o cheamă, dar nu avem niciun număr de contact. Văzând că miroase a gaz, am încercat să vedem, pe la geamuri, dacă e vreunul deschis.

Geamul mic de la baie era puțin crăpat și, cu ajutorul vecinului și al soției lui, am reușit să îl împingem puțin.

Nu ne-am gândit că ar fi cineva înăuntru, dar vecinii au spus că nu l-au mai văzut de vreo 10 zile. Au zis că mai pleacă prin străinătate, apoi revine, iară pleacă, e chiriaș, nu-l cunoaște nimeni prea bine.

Reporter alba24.ro: Și ați anunțat 112?

Președintele Asociației de proprietari: Da, am anunțat imediat 112. Au venit toate echipajele poliție, pompieri, ISU și un pompier a intrat pe geam. Au constatat că, în cameră, jos, era căzută victima. Noroc că între timp am reușit să oprim gazul.

Gazul provenea din apartamentul respectiv, din hol, de la contor. Noi l-am oprit. Vecinul de la apartamentul 1 a folosit un mop ca să închidă robinetul. Probabil altfel ar fi continuat să curgă, pentru că vecinii au spus că de vreo două-trei zile se simțea miros de gaz, dar nu și-au dat seama exact de unde, că nu era foarte puternic.

A fost, deci, o scurgere de gaz din acel apartament, iar echipajele au constatat, din păcate, că persoana era decedată.

Știre inițială: La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O persoană a fost găsită decedată într-un apartament

UPDATE 17:30: În interiorul unui apartament a fost găsită o persoană decedată.  Potrivit ISU Alba, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului.

La locul evenimentului se deplaseaza si un echipaj din partea DelgazGrid. ”De asemenea, în urma recunoașterii in teren, în interiorul unui aprtament a fost găsită o persoană decedată, in interior fiind indetificată și o concentrației de gaz”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Se lucrează pentru ventilarea apartamentului si a casei scării de bloc, au mai transmis pompierii.

Concentrația de gaz este negativă

UPDATE 17.45: Potrivit ISU Alba, ca urmare a masuratorilor efectuate de catre echipajul DelgazGrid, concentrația de gaz (CH4) este negativă (0), fiind verificat atât apartamentul cât și casa scării.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 36 de minute

VIDEO: Un bărbat, găsit decedat într-un bloc din Alba Iulia. Pompierii au intervenit după ce în scară s-a simțit miros de gaz
Claudiu Pop
Blajacum O oră

Eveniment major al comunității greco-catolice, la Blaj: Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major. Program
Evenimentacum 2 ore

AJPIS Alba: 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de peste 19,8 milioane de lei, pentru anul 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 5 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Economieacum 7 ore

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum 23 de ore

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Evenimentacum o zi

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Actualitateacum 3 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie