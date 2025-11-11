VIDEO: Un bărbat, găsit decedat într-un bloc din Alba Iulia. Pompierii au intervenit după ce în scară s-a simțit miros de gaz

Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență, marți, 11 noiembrie, în jurul orei 17.20, pe strada Vasile Goldiș din oraș.

Mai exact pompierii intervin după ce în urma unui apel la 112 au primit informații că pe scara unui bloc din zonă se simte miros de gaz. După ce au ajuns la fața locului, pompierii au descoperit o persoană decedată într-un apartament din bloc.

Este vorba despre un bărbat de peste 40 de ani, dar din câte se pare acesta ar fi decedat de câteva zile. Acesta a fost descoperit după ce primele echipaje prezente au spart ușa. Momentan nu se poate stabili cu exactitate dacă persoana ar fi decedat din cauza scăpărilor de gaz sau nu.

Cert este faptul că pompierii au intervenit la fața locului după ce în bloc se simțea miros de gaz. Mai exact, din apartamentul în care bărbatul a fost găsit se simțea un miros puternic de gaz.

Bărbatul statea în chirie, nu era cunoscut de vecini

Din primele informații, bărbatul era chiriaș în apartament și nu era cunoscut de vecini. Ultima dată acesta ar fi fost văzut în urmă cu aproximativ zece zile, de către vecini.

Ce spune președintele Asociației de Proprietari. Discuție cu reporterul alba24.ro

Nu era o persoană cunoscută în comunitate, au mai precizat oamenii din zonă.

Reporter alba24.ro: Îl cunoașteți pe bărbat?

Președintele Asociației de proprietari: Nu, nu îl cunosc. Eu sunt președintele Asociației de Proprietari și au venit vecinele de la blocul 7 și m-au anunțat că se simte miros de gaz. Am venit și, într-adevăr, mirosea. Vecinul de la apartamentul 1 a oprit gazul de tot, iar noi am încercat să batem la uși, să vedem dacă e cineva acasă.

Nu avem numărul de telefon al proprietarului, nu știm cine este. Știm doar cum o cheamă, dar nu avem niciun număr de contact. Văzând că miroase a gaz, am încercat să vedem, pe la geamuri, dacă e vreunul deschis.

Geamul mic de la baie era puțin crăpat și, cu ajutorul vecinului și al soției lui, am reușit să îl împingem puțin.

Nu ne-am gândit că ar fi cineva înăuntru, dar vecinii au spus că nu l-au mai văzut de vreo 10 zile. Au zis că mai pleacă prin străinătate, apoi revine, iară pleacă, e chiriaș, nu-l cunoaște nimeni prea bine.

Reporter alba24.ro: Și ați anunțat 112?

Președintele Asociației de proprietari: Da, am anunțat imediat 112. Au venit toate echipajele poliție, pompieri, ISU și un pompier a intrat pe geam. Au constatat că, în cameră, jos, era căzută victima. Noroc că între timp am reușit să oprim gazul.

Gazul provenea din apartamentul respectiv, din hol, de la contor. Noi l-am oprit. Vecinul de la apartamentul 1 a folosit un mop ca să închidă robinetul. Probabil altfel ar fi continuat să curgă, pentru că vecinii au spus că de vreo două-trei zile se simțea miros de gaz, dar nu și-au dat seama exact de unde, că nu era foarte puternic.

A fost, deci, o scurgere de gaz din acel apartament, iar echipajele au constatat, din păcate, că persoana era decedată.

Știre inițială: La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O persoană a fost găsită decedată într-un apartament

UPDATE 17:30: În interiorul unui apartament a fost găsită o persoană decedată. Potrivit ISU Alba, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului.

La locul evenimentului se deplaseaza si un echipaj din partea DelgazGrid. ”De asemenea, în urma recunoașterii in teren, în interiorul unui aprtament a fost găsită o persoană decedată, in interior fiind indetificată și o concentrației de gaz”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Se lucrează pentru ventilarea apartamentului si a casei scării de bloc, au mai transmis pompierii.

Concentrația de gaz este negativă

UPDATE 17.45: Potrivit ISU Alba, ca urmare a masuratorilor efectuate de catre echipajul DelgazGrid, concentrația de gaz (CH4) este negativă (0), fiind verificat atât apartamentul cât și casa scării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News