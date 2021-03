Posibilă soluție la CRIZA GUNOAIELOR: Bihorul ajută Alba. Deșeurile vor putea fi duse la depozitul ecologic din județul vecin

Criza gunoaielor din mai multe localități ale județului Alba, printre care și Alba Iulia, și-ar putea găsi o soluție temporară.

Viceprimarul din Alba Iulia, Marius Filimon, a confirmat pentru Alba24 discuțiile pe care le-a avut cu primarul din Oradea, Florin Birta, legat de posibilitatea ca deșeurile să fie duse depozitul ecologic din județul vecin.

Marius Filimon a spus că mai trebuie rezolvate o serie de chestiuni tehnice, dar că există disponibilitatea autorităților din Bihor de a oferi ajutor celor din Alba.

Gunoiul ar urma să fie dus acolo până în 15 mai, când va fi funcțional și depozitul de la Galda.

Situația a fost discutată luni și la nivelul celor doi președinți ai consiliilor județene, Ion Dumitrel și Ilie Bolojan.

”La finalul unei întâlniri pe care am avut-o pentru a discuta o serie de proiecte comune, i-am menționat domnului Bolojan problema pe care o avem și a fost de acord să ne ajute pentru o perioadă scurtă, până când finalizăm și noi funcționalizarea depozitului județean” a declarat Ion Dumitrel.

De unde a apărut problema

Problema a apărut după suspendarea autorizației de mediu a operatorului Polaris de a depozita deșeuri menajere la depozitul din Târgu Jiu.

Depozitul respectiv este locul în care firma Polaris transporta gunoiul din Alba Iulia, Teiuș, Sântimbru, Mihalț, Galda, Cricău, Stremț, Ciugud și Rădești.

Decizia Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Gorj de suspendare a activității depozitului de deșeuri pe o perioadă de șase luni a fost contestată în instanța de judecată.

Situația în Alba

Depozitul de la Galda era finalizat ”la cheie” de câțiva ani, gata să preia și să proceseze la norme UE gunoiul menajer din toate localitățile județului Alba. Autoritățile județene nu au reușit însă să finalizeze concesiunea din cauza unor lungi procese în instanță.

În jurul investiției s-a dus și o adevărată luptă a contestațiilor între principalii jucători de pe piața de profil din România.

Întârzierile au făcut ca locuitorii județului să plătească facturi mai mari, gunoiul fiind transportat pentru depozitare la sute de kilometri în afara județului, costurile acestor operațiuni regăsindu-se direct în facturi.

Poate procesa până la 530.000 de tone pe an

Consiliul Județean Alba a recepționat Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Galda de Jos în 2017, după remedierea a 24 de neconformități constatate pe parcursul construcției.

Centrul de management al deșeurilor se compune dintr-un depozit ecologic cu o capacitate de aproximativ 543.000 de tone pe an, o stație de sortare cu o capacitate de 42.000 de tone pe an și o stație de tratare mecano-biologică cu o capacitate de peste 65.000 de tone pe an.

Cel mai probabil va fi operaționalizat cel târziu la începutul lunii mai.