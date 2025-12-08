VIDEO: Posibile scăpări de gaze la un contor exterior al unui bloc din Alba Iulia. Intervenție a pompierilor și Delgaz Grid

Posibile scăpări de gaze la un contor exterior al unui bloc de pe strada Arieșului din Alba Iulia, anunță ISU Alba.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit luni pe strada Arieșului, în urma unei sesizări primite prin numărul unic de urgență 112 privind posibile scăpări de gaze la un contor exterior.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj specializat al Delgaz Grid.

Pompierii au asigurat măsurile specifice până la sosirea tehnicienilor, care au efectuat verificări asupra instalației.

Autoritățile recomandă populației să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz.

UPDATE: Ca urmare a măsuratorilor efectuate în teren, nu au fost identificate valori care să indice scăpări de gaze, au transmis reprezentanții ISU Alba.

