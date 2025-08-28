Connect with us

Poşta Română: Consumatorii vulnerabili pot depune cererile pentru tichetele de energie în oficiile poștale din întreaga țară

Poşta Română pune la dispoziţia consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunităţile poştale din întreaga ţară. 

Potrivit unui comunicat al companiei, prin cele peste 5.000 de subunități poștale, Poșta Română facilitează accesul la acest sprijin financiar pentru cetățenii fără internet sau din localitățile mai greu accesibile, reafirmându-și rolul de partener de încredere pentru toți românii.

Sprijinul oferit prin tichetele de energie:

  • Valoare: 50 lei/lună, utilizabili exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică;
  • Valabilitate: până la 31 martie 2026;
  • Beneficiari eligibili:
    • persoane singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
    • familii cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei;
    • beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați automat, fără cerere.

Cum se depun și cum se folosesc cererile

  • Cererile se depun o singură dată, începând cu 28 august 2025;
  • Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2025;
  • Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS până la data de 31 august 2025 și care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie și august 2025 și va putea fi utilizat după data de 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie 2025.
  • Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS în perioada 28 –30 septembrie 2025, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie 2025 (nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie.
  • Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării.
  • Plata facturilor de energie electrică cu tichetul de energie se poate face doar la oficiile poștale, pe baza facturii cu anexele aferente;
  • Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare;
  • În caz de schimbare a adresei sau a componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri.

„Poșta Română rămâne soluția statului în vremuri grele, fiind mereu aproape de oameni, oferindu-le soluții simple și sigure. Prin rețeaua noastră națională, ne asigurăm că fiecare cetățean care are nevoie de acest sprijin poate beneficia de el, indiferent de accesul la internet sau de locul unde trăiește”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.

Persoanele interesate sunt încurajate să depună cereri completate în subunitățile poștale până la data de 27 septembrie 2025, pentru a beneficia de acest sprijin pentru lunile iulie și august 2025. Pentru cererile eligibile depuse până la finalul lunii august se va emite tichetul de energie în luna septembrie 2025.

Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a aduce o cerere tipărită și completată, Poșta Română le va sprijini cu formular și cu înregistrarea cererii în aplicația EPIDS.

