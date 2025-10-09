Poșta Română lansează brandul „Zor” pentru curierat rapid: „Este DHL-ul Poștei Române”

Poșta Română intră pe segmentul de curierat rapid și lansează noul brand „Zor”, prin care își propune să atragă un public mai tânăr.

„Targetăm clienții cu vârsta de 18-29 de ani, iar cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat și ne-am dezvoltat continuu. Ne transformăm în profunzime, logistic, digital și uman, mai ales uman.

Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, de un partener comercial stabil. Apreciem trecutul și ne uităm la viitor pe care îl pregătim cu Zor”, a transmis Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Transformarea Poștei Române se bazează pe trei direcții:

ghișeu universal unde cetățenii să aibă acces la serviciile instituțiilor de stat;

curierat și logistică: hub-uri logistice, dezvoltarea serviciilor;

soluții digitale accesibile;

„Zor este DHL-ul Poștei Române, este cum este GLS pentru Poșta din Marea Britanie. Nicio companie, nicio Poștă nu rezistă pe piață dacă rămâne în granițele interne.

Compania o să o ducă bine 3-5 ani, poate 10 ani. Nicio companie din România nu are nicio șansă să reziste presiunii timpului dacă nu iese din granițe.

Există companii din UE care pot să activizeze în România și să măture orice companie avem noi”, a mai transmis Valentin Ștefan.

Directorul Poștei Române a mai adăugat că vor exista, în paralel, Poșta Română și Zor și că este o perioadă de tranziție, în care vor fi folosite aceleași mașini și aceeași infrastructură.

