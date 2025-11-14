Connect with us

Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortodocși. Zilele cu dezlegare la pește și obiceiuri de Postul Nașterii Domnului

Publicat

acum 2 ore

Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortodocși. Postul Crăciunului, cunoscut oficial drept Postul Nașterii Domnului, începe de vineri, 14 noiembrie, și va dura 41 de zile. Până pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, creștinii renunță la hrana de origine animală și se apleacă mai mult pe latura spirituală și pe fapte bune.

Sfinții Părinți spun că esența postului nu este abținerea de la mâncare, ci împlinirea sufletului. Postul adevărat este cel „al limbii, al gândurilor și al inimii”: evitarea răutății, a vorbelor grele, a judecății. Este un exercițiu de reorientare spre bine, spre blândețe, spre curățirea intențiilor.

Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortodocși

Postul Crăciunului, numit și „Postul Nașterii Domnului”, este o perioadă de pregătire spirituală în tradiția creștin-ortodoxă, menită să deschidă inima spre lumina care vine odată cu nașterea lui Hristos. Este un post blând, luminos, care vorbește despre nădejde, deschidere și curățirea sufletului.

Până în ajunul Crăciunului, credincioșii sunt chemați la cumpătare, rugăciune, fapte bune, dar și împăcare cu aproapele, potrivit Basilica.ro.  Scopul acestui ritual religios este curățirea inimii pentru întâmpinarea marii sărbători a Nașterii Domnului. Este unul dintre cele patru mari posturi din an ținut de credincioșii ortococși.

Simbolic, Postul Crăciunului amintește de perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu. Cele 41 de zile de cumpătare reprezintă un timp al milosteniei, dar și împăcării.

Cu toate că Postul Crăciunului durează 41 de zile, este unul ceva mai ușor, pentru că în zilele de sâmbătă și duminică există dezlegare la pește. Totuși, excepție fac prima și ultima săptămână din post.

Zile cu dezlegare la pește în săptămânile din post

În afară de zilele de sâmbătă și duminică mai sus menționate, credincioșii au parte de dezlegare la pește și în alte zile ale săptămânii, corespunzătoare următoarelor sărbători.

  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie, vineri;
  • Sf. Mare Mc. Ecaterina – 25 noiembrie, miercuri;
  • Sf. Cuv Paisie și Cleopa de la Sihăstria – 2 decembrie, miercuri;
  • Sf. Mare Mc. Varvara – 4 decembrie, joi;
  • Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana – 9 decembrie, marți;
  • Sf. Cuv Daniil Sihastrul –18 decembrie, joi.

Duminică, 30 noiembrie, va fi serbat hramul Catedralei Naționale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, considerat și Ocrotitorul României.

De asemenea, anul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului va avea loc în ziua de joi, 25 decembrie.

De ce ținem post

„Să postim? Desigur, ca să oprim pornirile trupului și să ne înmuiem inimile”, scrie Sfântul Simeon Noul Teolog, iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Fiindcă nu am postit, am căzut din Rai. Așadar, să postim acum, ca să ne întoarcem în Rai”.

Postul e o pregătire spirituală și trupească pentru întâmpinarea unui mare praznic: fie că e venirea lui Dumnezeu în lume ca Prunc, fie că sunt alte momente de mare sărbătoare.

Prin post, omul este chemat să devină mai ușor, mai sincer și mai bun.

Postul Crăciunului este, în esență: un drum spre lumină, o disciplină a inimii, o reînnoire morală, un exercițiu al generozității și al milosteniei.

Prin renunțarea la anumite bucurii materiale, creștinul învață să facă loc celor spirituale.

Ce trebuie să facă un creștin în timpul Postului

În tradiția românească, postul este legat profund de ideea de împăcare. Mulți oameni caută să intre în post cu pace în suflet, împăcându-se cu cei cu care s-au certat, cerând iertare și oferind iertare.

Comuniunea devine un dar prețios în această perioadă.

Putem să prelungim faptele noastre bune vizitându-i pe cei singuri, ajutându-i pe bătrâni, sprijinind familiile nevoiașe, oferind mese calde și daruri copiilor.

Postul Crăciunului este o școală a compasiunii, a unității și a apropierii între oameni.

Obiceiuri românești în Postul Crăciunului

Românii au îmbogățit postul cu tradiții frumoase:

În multe sate încă se păstrează aprinderea primei lumânări în seara de Sf. Filip, simbol al începutului drumului spre Betleem;

Gospodinele pregătesc mâncăruri de post, transmise din generație în generație;

Se respectă obiceiul de a nu arunca firimituri, ca semn de respect pentru darurile pământului

Se țin seri de colinde și repetiții ale copiilor, ca o pregătire pentru vestirea Nașterii;

Familiile merg la cimitir și aprind lumânări pentru cei dragi.

Postul Crăciunului nu este doar o perioadă de restricție, ci un timp al sensului, al întoarcerii către sine, al deschiderii către ceilalți.

Este un urcuș blând, presărat cu lumină, care culminează cu noaptea magică în care se cântă „Hristos se naște, slăviți-L!”.

  1. Raul

    vineri, 14.11.2025 at 09:44

    25 decembrie este zi păgână , suntem manipulați , nu scrie nicăieri in ce dată sa născut ! Biserica face banii 😂

