Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF

O modificare de lege prevede eliminarea pragului maxim de 500.000 de lei pentru despăgubirile date de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) – daune acoperite de RCA, în cazul în care compania de asigurare iese de pe piață.

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare (ASF), Sorin Mititelu, responsabil pentru sectorul asigurărilor, a explicat, într-o declarație pentru Mediafax, care sunt principalele avantaje ale noii legi pentru asigurații RCA.

Sunt câteva sute de români care au încasat sumele maxime pe care le poate plăti fondul, conform celor mai recente cifre furnizate de oficialii FGA la solicitarea Mediafax.

Sume mai mari pentru despăgubire

Legea care permite asiguraților RCA să beneficieze de sume mai mari decât pragul maxim de 500.000 admis în prezent mai are un pas până la implementare.

Este vorba de proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor – inițiat pentru transpunerea, cu întârziere, a unei directive UE. Acesta a fost adoptat săptămâna trecută de Camera Deputaților în calitate de for decizional. A fost trimis miercuri spre promulgare la Palatul Cotroceni, după îndeplinirea termenului pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

Odată promulgată de șeful statului, legea va intra în vigoare la trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția câtorva prevederi care intră în vigoare după 30 de zile de la acel moment, potrivit formei trimise la promulgare.

Creștere a gradului de protecție a beneficiarilor

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil pentru sectorul asigurărilor, explică, într-o declarație pentru Mediafax, că legea va aduce avantaje românilor ajunși în situația să primească despăgubiri de la FGA, după ce societatea cu care au încheiat o poliță de asigurare iese de pe piață.

„Este cert o creștere a gradului de protecție a beneficiarului de despăgubiri legate de RCA, de primit de la FGA. Vorbim de sume mult mai mari – în funcție pe polița de asigurare și țara unde are loc evenimentul, de timpi de așteptare mult mai mici – de la ani, la maxim șase lun), de ordine de plată prin care cazurile sociale au prioritate și altele”, a detaliat vicepreședintele autorității de reglementare a sectorului asigurărilor, pe lângă piața de capital și a pensiilor administrate privat.

Alte modificări în lege

Potrivit demnitarului, legea mai cuprinde câteva modificări care nu vin din transpunerea directivei, dar toate conduc la eficientizarea FGA: drepturile din contractele de reasigurare, echipa de management redusă și toți având contract de mandat cu perioada limitată și nu mai mult de două mandate consecutive.

Odată cu eliminarea pragului, sumele pe care le pot primi asigurații RCA pot ajunge și la zeci de milioane de euro, explică Sorin Mititelu, dat fiind că în unele țări, precum Germania, nu sunt reglementate valori maximale, ci doar valori determinabile. Vorbim de daunele produse care pot fi legate de o altă mașină, dar și de viața unei persoane, o clădire sau alte drepturi patrimoniale.

Protecția furnizate de Fond se extinde și în caz de lichidare a asigurătorului, pe lângă cazurile de insolvență/faliment, după cum au detaliat oficialii FGA în răspunsul transmis privind plafonul de garantare.

Plăți de la Fondul de garantare

FGA, mecanismul instituit prin lege în România pentru protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română, funcționează sub umbrela ASF. Potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată în termenul legal și care au dosarele complete. FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România. Potrivit legii, în prezent FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare.

Potrivit oficialilor FGA, plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvenţă.

Conform legii, creditorul de asigurări poate urma separat şi procedura de faliment a asigurătorului, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare.

Legislația aplicabilă la acest moment stabilește condițiile și limitele în ceea ce privește procedura administrativă de urmat în fața Fondului de garantare a asiguraților – plafonul de garantare, cerințele privind termenul de depunere, cuprinsul cererii de plată, modalitatea de depunere a documentelor, fiind aplicabile totodată și regulile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Ce se schimbă

Oficialii FGA au sumarizat pentru Mediafax modificările aduse Legii 213/2015, care asigură transpunerea în legislația națională a Directivei europene 2021/2118 și vizează, în principal:

reglementarea dreptului persoanelor cu reședința în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române și asigurătorii autorizați în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării bazate sau nu pe insolvență (extinderea protecției furnizate de Fond și în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvență)

eliminarea plafonului actual de 500.000 lei în cazul contractelor RCA, pentru procedurile de insolvență deschise începând cu data de 23.12.2023, plățile urmând a fi efectuate de către FGA în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractual RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului și cea prevăzută în contractul RCA (plafonul de 500.000 lei/creanță va fi utilizat în continuare în cazul celorlalte tipuri de asigurări)

stabilirea termenelor de soluționare a cererilor de plată a despăgubirilor și de efectuare a rambursărilor către organismele din celelalte state membre.

Cereri de despăgubiri

Despăgubirile acordate de FGA în urma celor mai recente mari falimente ale societăților de asigurare – reasigurare, City Insurance SA și Euroins se apropie de 4 miliarde de lei, conform celor mai recente date furnizare de oficialii instituției la solicitarea Mediafax.

Astfel, situația centralizată a cererilor de plată adresate FGA în temeiul polițelor de asigurare emise de City Insurance SA și Euroins, arată că, până la data de 31 octombrie 2025, la FGA au fost soluționate 441.912 cereri de plată, pentru cele două societăți, respectiv:

249.216 cereri de plată în valoare de 2,42miliarde de lei pentru societatea City Insurance SA

192.696 cereri de plată în valoare de 1,46 miliarde de lei pentru societatea Euroins.

Însumat, este vorba de 441.915 de cereri, în valoare totală de 3,88 miliarde de lei.

„Vă rugăm să aveți în vedere faptul că FGA gestionează cererile de plată pentru mai mulți asigurători aflați în faliment, iar în această perioadă au fost soluționate inclusiv cereri aferente polițelor emise de ceilalți asigurători în faliment”, arată FGA.

Oficialii FGA au evidențiat defalcat, la solicitarea Mediafax, și plățile efectuate în limita maximă a plafonului de garantare de 500.000 lei.

Situația plăților până în octombrie

Din totalul despăgubirilor acordate până la 31 octombrie 2025 pentru cele două societăți aflate în faliment, s-a aprobat achitarea plafonului maxim legal, pentru aproximativ 400 de cereri de plată”, potrivit FGA.

În total ar fi 200 de milioane de lei, deci în jur de 40 de milioane de euro acordate păgubiților la pragul maxim.

La un simplu calcul, ponderea din totalul cererilor, ca număr, este de subnominală, de 0,09%, dar ca valoare, suma ajunge la 5,15% do cele 3,88 de miliarde le lei.

