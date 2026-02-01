Connect with us

Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie: Când se încălzește. Prognoza meteo pe localități din județ

Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie: Când se încălzește. Prognoza meteo pe localități din județ. În prima săptămână a lunii februarie, vremea în Alba va fi mai caldă decât normalul perioadei, însă va rămâne în mare parte mohorâtă. Intervalul 2–8 februarie aduce temperaturi relativ ridicate pentru data din calendar.

Chiar dacă în primele zile din săptămână frigul persistă, apoi se încălzește ușor, câte puțin ân fiecare zi. Cerul va fi predominant noros și se vor înregistra precipitații slabe spre finalul săptămânii. La munte sunt așteptate câteva ninsori, care nu vor fi însemnate cantitativ, mai ales la începutul săptămânii.

Luni și marți (2–3 februarie): va fi frig, mai ales în zonele montane, cu minime negative, nori, fulguieli și ninsori sporadice la munte. În zonele joase, temperaturile vor urca treptat până la 3–4 grade Celsius.
Miercuri, Joi și Vineri (4–6 februarie): se încălzește semnificativ. Maximele urcă până la valori de 8–10 grade Celsius în majoritatea localităților. Vremea rămâne mai mult norosă, iar la munte și în zonele de deal apar ploi slabe, lapoviță sau burniță.
Sâmbătă (7 februarie): vremea devine instabilă. Vor fi ploi și burniță în aproape tot județul. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar cerul rămâne acoperit de nori.
Duminică (8 februarie): vremea devine mai blândă. Vor fi temperaturi plăcute de până la 10 grade Celsius. Timis, apare și soarele care răzbate printre nori, mai ales în zonele joase.

Vremea în Alba, în săptămâna 2 - 8 februarie

Vremea în Alba: Luni, 2 februarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva fulguieli

Șugag: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; o fulguială

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva fulguieli

Vremea în Alba: Marți, 3 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; mai cald

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Vremea în Alba: Miercuri, 4 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; rămâne noros

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse de ploaie și ninsoare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; rămâne noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 5 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 6 februarie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 7 februarie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; rămâne noros

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; șanse de ploaie

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie

Vremea în Alba: Duminică, 8 februarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare printre nori înalți

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare printre nori înalți

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

sursa: accuweather.com

vremea in alba prognoza meteo
Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie: Când se încălzește. Prognoza meteo pe localități din județ
