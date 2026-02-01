Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie: Când se încălzește. Prognoza meteo pe localități din județ
Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie: Când se încălzește. Prognoza meteo pe localități din județ. În prima săptămână a lunii februarie, vremea în Alba va fi mai caldă decât normalul perioadei, însă va rămâne în mare parte mohorâtă. Intervalul 2–8 februarie aduce temperaturi relativ ridicate pentru data din calendar.
Chiar dacă în primele zile din săptămână frigul persistă, apoi se încălzește ușor, câte puțin ân fiecare zi. Cerul va fi predominant noros și se vor înregistra precipitații slabe spre finalul săptămânii. La munte sunt așteptate câteva ninsori, care nu vor fi însemnate cantitativ, mai ales la începutul săptămânii.
Luni și marți (2–3 februarie): va fi frig, mai ales în zonele montane, cu minime negative, nori, fulguieli și ninsori sporadice la munte. În zonele joase, temperaturile vor urca treptat până la 3–4 grade Celsius.
Miercuri, Joi și Vineri (4–6 februarie): se încălzește semnificativ. Maximele urcă până la valori de 8–10 grade Celsius în majoritatea localităților. Vremea rămâne mai mult norosă, iar la munte și în zonele de deal apar ploi slabe, lapoviță sau burniță.
Sâmbătă (7 februarie): vremea devine instabilă. Vor fi ploi și burniță în aproape tot județul. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar cerul rămâne acoperit de nori.
Duminică (8 februarie): vremea devine mai blândă. Vor fi temperaturi plăcute de până la 10 grade Celsius. Timis, apare și soarele care răzbate printre nori, mai ales în zonele joase.
Vremea în Alba, în săptămâna 2 - 8 februarie
Vremea în Alba: Luni, 2 februarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva fulguieli
Șugag: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; o fulguială
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva fulguieli
Vremea în Alba: Marți, 3 februarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; mai cald
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Vremea în Alba: Miercuri, 4 februarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; rămâne noros
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse de ploaie și ninsoare
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; rămâne noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Joi, 5 februarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 6 februarie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 7 februarie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; rămâne noros
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; șanse de ploaie
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie
Vremea în Alba: Duminică, 8 februarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare printre nori înalți
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare printre nori înalți
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
sursa: accuweather.com
