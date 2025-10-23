Connect with us

Eveniment

Premierul Ilie Bolojan și-a publicat cele două diplome de licență. Reacție la suspiciunile privind studiile sale

Publicat

acum 49 de minute

Premierul Ilie Bolojan a reacționat public joi, pe pagina sa de Facebook, după ce în spațiul public au apărut suspiciuni privind parcursul său educațional. Acesta a explicat care au fost etapele studiilor sale, a publicat diplomele de licență, afirmând că toate informațiile sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. 

Un articol apărut în spațiul public semnala discrepanţe în versiunea oficială a studiilor lui Ilie Bolojan. Mai exact, în secţiunea referitoare la studiile universitare, se arată că acesta a urmat, între anii 1990 şi 1993, programul de la Facultatea de Matematică din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), indicând o durată de trei ani, în timp ce, potrivit arhivelor instituţiei, perioada de studii regulamentară pentru specializarea respectivă era de cinci ani.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, a scris Ilie Bolojan, pe pagina de Facebook.

1 Comentariu

  1. pilu

    joi, 23.10.2025 at 15:49

    Și când te gândești că alt premier nu a putut să arate nici măcar diploma de bac.Rușinos, dar la ei în cuib e normal.

    Răspunde

