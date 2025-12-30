Premierul României, Ilie Bolojan, alături de prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, vizitează Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Premierul României, Ilie Bolojan, vizitează marți, 30 decembrie 2025, Baza Aeriană 71 'General Emanoil Ionescu' de la Câmpia Turzii. Acesta nu efectuează singur vizita ci alături de prim ministrul, Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof.

La baza din Câmpia Turzii se afla trupe românești și olandeze.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, prim-ministrul Ilie Bolojan va vizita marți, începând cu ora 11:30, împreună cu omologul olandez trupele aflate la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.

Cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

Din delegația României, fac parte viceprim-ministrul Radu Miruță, ministru al Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Luminița Odobescu, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob

