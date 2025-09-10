Connect with us

Premii pentru directori de școli cu contribuții importante în transformarea educației. Jurizarea regională, la Alba Iulia

Publicat

acum 42 de secunde

Directori de școală din țară, cu contribuții importante în transformarea educației, vor fi premiați la categoriile inovare, egalitate de șanse, antreprenoriat. Jurizarea pentru participanții din regiunile Centru și Vest va fi la Alba Iulia.

Este vorba despre Gala Premiilor pentru directorii de școli ai anului 2025, un eveniment organizat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE).

Etapa de jurizare regională se desfășoară la Alba Iulia în zilele de 11 și 12 septembrie.

Cum se face jurizarea

Directorii finaliști regionali vor participa la un interviu de 60 de minute în fața unei comisii de jurizare aferente fiecărei categorii de premiu – Inovare, Antreprenoriat și Egalitate de Șanse.

Membrii comisiei vor puncta individual fiecare director intervievat, fără a discuta cu ceilalți membri ai juriului pentru a asigura obiectivitatea.Punctajele obținute de fiecare director se centralizează, iar punctajul final se realizează pe baza mediei aritmetice.

Directorul care va obține cel mai mare punctaj în cadrul categoriei la care s-a înscris va ajunge în etapa de jurizare națională.

Fiecare din cele două regiuni va trimite câte trei câștigători ai etapei în faza națională alături de directorii desemnați câștigători în celelalte două regiuni.

În procesul de jurizare, sunt implicați reprezentanți ai companiilor de top din România, prezente în regiune, ai ONG-urilor cu expertiză în educație, ai inspectoratelor școlare județene, elevilor sau mass-media.

Premiile

În cadrul Galei, vor fi premiați patru directori de școală la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București.

Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro. Sumă este oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, coordonat de AVE.

Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025 este un eveniment prin care se recunoaște și se fac cunoscute contribuțiile aduse de directorii de școală la transformarea educației din România.

Această inițiativă este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate. Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenitmodele de leadership în educație, transmit organizatorii.

