Preoți din Alba, cercetați de BOR. Au fost reclamați că l-au promovat pe Georgescu. Unul este fratele protopopului de Alba Iulia

Doi preoți din Alba au fost subiectul unei cercetări interne, a bisericii, după ce ar fi promovat mesaje în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Este vorba despre Marius Slevaș, fratele protopopului de Alba Iulia, Teofil Slevaș. Marius Slevaș slujește la o biserică din Petrești. Cel de al doilea preot care a fost vizat de o anchetă internă este George Căbulea, absolvent al Faculătății de Teologie din Alba Iulia și care slujește la biserica din Vurpăr.

Numele lor apar într-un document intern al bisericii ortodoxe din România, care a fost analizat în cea mai recentă ședință a Sfântului Sinod. Cei doi apar într-o listă mai lungă de preoți care au fost reclamați pentru că ar fi făcut campanie politică, în biserici, sau pe social media, pro sau contra unui candidat. Documentul a fost făcut public de publicația dobrogealive.ro.

În cadrul Sfântului Sinod, a fost sancționat cu ”dojană scrisă”, IPS Teodosie, după ce a făcut campanie politică fostului candidat Călin Georgescu.

Pentru ce au fost cercetați de către superiori cei doi preoți din Alba

În cadrul Sinodului care a avut în data de 5-6 februarie 2025, mai marii bisericii au precizat că Arhiepiscopiile din care fac parte preoții enumerați în listă trebuie să realizeze o anchetă internă și până la data de 1 martie 2025 să comunice rezultatele și dacă a fost cazul ce sancțiuni au luat față de preoți.

Lista de mai sus a fost întocmită de BOR după ce preoții au fost reclmanați de diverse persoane că ar fi făcut campanie politică pro sau contra fostului candidat Călin Georgescu.

Reporterii alba24.ro l-au contactat pe purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Oliviu Botoi pentru un punct de vedere.

Călin Georgescu în biserica din Petrești

Acesta a precizat că Marius Slevaș, preot la Petrești și frate al protopopului de Alba Iulia, a fost cercetat intern pentru două video-uri distribuite pe Tik-Tok, de Adrian Bogdan, membru AUR Sebeș.

Cele două video-uri care au fost distribuite în timpul alegerilor prezidențiale, mai ales între turul I și turul II, după ce numele lui Călin Georgescu a devenit cunoscut au fost făcute în biserica din Petrești și în fața unui monument dedicat soldaților căzuți în cele două războaie mondiale.

Alături de Georgescu, apare și actorul Dan Puric cunoscut pentru declarațiile sale controversate din ultimii ani.

Marius Slevaș spune într-un video, făcut în biserică, în fața altarului, de față cu Călin Georgescu următoarele: ”Așteptăm să vină în rândul nostru cel mai deștept fromân pe care l-am văzut eu vreodată. Pentru că își iubiește națiunea (n.r. în timp ce face un semn discret cu mână către Georgescu) alături de maestul Dan Puric care promovează această națiunem această iubire de patrie (…).

Oliviu Botoi a declarat pentru alba24.ro că în urma anchetei interne s-a stabilit că video-urile au fost făcute în anul 2021, cu trei ani înainte de alegerile prezidențiale.

Acesta a mai precizat că Marius Slevaș nu are nici o vină că o persoană a postat în online mai multe video-uri în care acesta apare alături de Georgescu, cu atât, mai mult cu cât erau făcute cu ani în urmă.

Drept urmare s-a stabilit că acuzațiile au fost nefondate, a mai declarat acesta.

Cercetat după ce a distribuit un comunicat atribuit în fals Patriarhiei Române

Cel de al doilea preot din Alba care a făcut obiectul unei cercetări interne este George Căbulea, care slujește la biserica din Vurpăr. Acesta a fost reclamat după ce a distribuit în on-line un comunicat care a fost atribuit Patriarhiei Române.

Este vorba despre un comunicat care s-a rostogolit pe internet, pe Facebook și a fost distribuit masiv de preoți și credincioși.

A fost vorba despre un comunicat fake inscripționat astfel încât pare emis de biroul de presă al BOR, care îndemna la votarea candidatului cu trăsăturile lui Călin Georgescu: Anti-avort, familie formată doar dintr-o femeie și un bărbat, spiritualitate, apărarea ”cu demnitate” a intereselor poporului român pe plan extern, etc, arată publicația G4media.ro. Acesta a aparut pe Facebook și alte rețele sociale, în data de 27 noiembrie 2024. Tot în ziua respectivă, seara, Patriarhia a dezmițit comunicatul și a precizat că este un fals.

Însă documentul a fost masiv distribuit în online. Potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Oliviu Botoi, în acestă situație s-a aflat și preotul din Vurpăr.

Botoi a precizat că George Căbulea a distribuit ”temporar” documentul în sine, iar apoi l-a șters. Din acest motiv se pare că a fost reclamat.

Georgescu promovat de Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia

Cele două cazuri prezentate mai sus sunt doar vârful icebergului în ceea ce privește promovarea lui Georgescu în rândul bisericii din Alba. Multiple surse au declarat pentru alba24.ro că în rândul bisericii din Alba a fost făcută o amplă campanie politică pentru Călin Georgescu, încă de la începutul anului 2024.

Ar fi vorba despre un întreg mecanism prin care enoriașii au fost îndemnați să voteze cu Călin Georgescu. În mecanism ar fi fost implicați preoți, preotese și oameni care au un cuvânt de spus în interiorul bisericii.

Inclusiv Georgescu a fost prezent la un eveniment organizat la Mănăstirea Oașa în luna august a anului 2024. De asemenea în hotelul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia, Pellegrinus, în 2023, a fost susținută o lansare de carte a lui Călin Georgescu. Atunci unul dintre cei care au vorbit a fost chiar purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Oliviu Botoi.

VIDEO: Călin Georgescu, promovat de Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia, în urmă cu un an. Cine l-a susținut la lansarea cărții

Alături de el atunci s-a aflat și Dan Puric, dar și alte persoane publice din Alba Iulia, precum purtătoarea de cuvânt a Bibliotecii ”Lucian Blaga” Daniela Floroian, sau medicul Mircea Frențiu.

Susținere din partea bisericii și a unor foști ofițeri ai serviciilor de informații, poliției și armatei

De asemenea în Alba, Georgescu a fost susținut de biserică dar și de mai mulți foști ofiteri ai serviciilor de informații. Publicația de investigații Public Record a descoperit o asemenea susținere chiar în Alba.

Este amintit fostul șef SRI Alba Ioan Tarnu ca fiind în cercul lui Călin Georgescu. Acesta a fost surprins în primăvara lui 2022 alături de Călin Georgescu, la o vizită la mănăstirea Tăuni din Alba.

”Suntem în primăvara lui 2022, când Călin Georgescu vizitează mănăstirea Tăuni din Alba, împreună cu mai mulți cetățeni. Sunt membri ai mișcării Pământ Strămoșesc, o asociație înființată de candidatul la prezidențiale. O măicuță îi întâmpină cu entuziasm.

„Hai, Ioan, vino aicea”, îi spune Georgescu unui bărbat într-o cămașă în carouri roz- albastre, cu mânecă scurtă. Ioan, cel care a aranjat întâlnirea de la Tăuni, nu este un simplu cetățean. Numele lui complet este Ioan Tarnu și a fost şeful Direcției Județene de Informații Alba, o structură locală a Serviciului Român de Informații” scriu jurnaliștii de la Public Record, care mai publică și imaginea de mai sus.

PNL a boicotat Slujba de Te-Deum de la 1 Decembrie 2024, de la Alba Iulia

După ce s-a aflat de implicarea bisericii în campania lui Georgescu, PNL Alba a făcut un gest fără precedent. Conducerea partidului, dar și toți oamenii de bază ai formațiunii politice din Alba au boicotat slujba de Te-Deum de la Alba Iulia, susținută de Ahiepiscopul Irineu. Nimeni din PNL Alba nu a participat la slujbă.

Arhiepiscopul Irineu a participat duminică, 9 februarie, la slujbă, în Biserica din Petrești

A fost un gest fără precedent, mai ales că președintele liberalilor din Alba, Ion Dumitrel este un personaj bisericos, prezent cu regularitate la slujbele de duminică, din județul Alba.

La câteva zile după ce lista cu preoții vizați de ancheta internă a bisericii, Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu, a participat la slujba de duminică, chiar la biserica din Petrești, unde slujește fratele protopopului de Alba, Marius Slevaș.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții bisericii din Alba au precizat că: ”Arhipăstorul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Schimbarea la Față a Domnului” din localitatea Petrești. Comunitatea parohială de aici se află sub oblăduirea părintelui dr. Marius Slevaș.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Fără smerenie, toate virtuțile sunt pulbere risipită la cea dintâi suflare din partea mândriei. Smerenia este sarea virtuților, rădăcina binelui moral, temelia caracterului evlavios. Creștinul smerit are tihnă în orice loc, are răbdare în orice situație și are înălțare în nimicnicia sa sau în mizeria sa. De fapt, Mântuitorul nostru a spus clar: «Cel ce se smerește pe sine se va înălța»”.

sursă foto: dobrogealive, g4media, arhiva personala alba24.ro, Facebook – Arhiepiscopia de Alba Iulia, Tik-Tok, Adrian Bogdan.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News