Președinta CCR, Simina Tănăsescu, către studenții la drept: „Atunci când cerem tratamente speciale, hrănim dreptul puterii”

Președinta Curții Constituționale (CCR), Simina Tănăsescu, le-a transmis studenților la drept, la deschiderea anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București, să se formeze ca „protectori ai valorilor democratice”.

Simina Tănăsescu a precizat că „România are nevoie de juriști care să privească dreptul ca pe un instrument de construire a unei societăți mai bune, nu ca pe o armă în slujba intereselor particulare, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul CCR.

„Dragi studenți, în fața voastră se deschide un drum plin de provocări, dar și de oportunități extraordinare. România de astăzi are nevoie de juriști care să înțeleagă că dreptul nu este o armă pentru a servi interese particulare, ci un instrument pentru a construi o societate mai bună pentru toți.

Atunci când acceptăm pasiv un abuz, oricât de mic, pentru că „așa se face” sau „nu am ce face”, hrănim dreptul puterii.

Atunci când tăcem deși vedem nedreptatea, dar nu ni se pare problema noastră, hrănim dreptul puterii.

Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii.

În schimb,

Atunci când respectăm legea nu din teamă, ci din convingere, afirmăm puterea dreptului.

Atunci când solicităm responsabilizarea celor care guvernează tocmai pentru că dețin puterea în stat, exprimăm puterea dreptului.

Atunci când ne informăm, votăm și participăm la viața comunității, construim puterea dreptului.

Dilema fiecăruia dintre noi legată de Dreptul Puterii și Puterea Dreptului nu este una teoretică, ci una profund practică și zilnică. Dreptul Puterii oferă iluzia comodității pe termen scurt, dar duce la haos și dezonoare pe termen lung. Puterea Dreptului cere efort, curaj și integritate, dar este singura cale către o societate cu adevărat liberă, prosperă și demnă. Să alegem cu înțelepciune !

Vă îndemn să vă formați nu doar ca tehnicieni ai dreptului, ci mai ales ca protectori ai valorilor democratice. Să înțelegeți că fiecare decizie pe care o veți lua în carieră va contribui la definirea relației dintre Putere și Drept în societatea românească. În mâinile voastre stă viitorul statului de drept în România. Folosiți această putere cu înțelepciune, cu curaj și cu nestrămutat devotament față de binele comun”, a transmis președinta CCR, Simina Tănăsescu.

