Președintele Nicușor Dan se va însura ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Anunțul făcut într-un interviu pentru Cotidianul

Președintele Nicușor Dan se însoară ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi formează un cuplu de aproape 20 de ani și au doi copii.

Mirabela Grădinaru s-a născut la Vaslui și a absolvit Facultatea de Geografie la Universitatea din București.

Mirabela Gradinaru și Nicușor Dan au o fetiță de 10 ani și un băiețel de 4 ani. Ei nu sunt căsătoriți, iar acest lucru a costituit una dintre liniile de atac la adresa sa.

Acum, Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul.

Președintele României spune că momentul potrivit pentru acest pas personal a sosit, iar evenimentul este 100% sigur.

Întrebat de reporterii de la Cotidianul dacă evenimentul se va întâmpla 100%, Nicușor Dan a răspuns: „100%”.

Chestionat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani, mai face acest lucru, președintele Nicușor Dan a afirmat: „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.

