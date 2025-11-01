Connect with us

Eveniment

Președintele Nicușor Dan se va însura ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Anunțul făcut într-un interviu pentru Cotidianul

Publicat

acum 4 secunde

Președintele Nicușor Dan se însoară ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi formează un cuplu de aproape 20 de ani și au doi copii.

Mirabela Grădinaru s-a născut la Vaslui și a absolvit Facultatea de Geografie la Universitatea din București.

Mirabela Gradinaru și Nicușor Dan au o fetiță de 10 ani și un băiețel de 4 ani. Ei nu sunt căsătoriți, iar acest lucru a costituit una dintre liniile de atac la adresa sa.

Acum, Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul.

Președintele României spune că momentul potrivit pentru acest pas personal a sosit, iar evenimentul este 100% sigur.

Întrebat de reporterii de la Cotidianul dacă evenimentul se va întâmpla 100%, Nicușor Dan a răspuns: „100%”.

Chestionat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani, mai face acest lucru, președintele Nicușor Dan a afirmat: „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Președintele Nicușor Dan se va însura ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Anunțul făcut într-un interviu pentru Cotidianul
Evenimentacum 48 de minute

Festivalul Național „Voices”, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Lista concurenților, invitații speciali și PROGRAM
cocosi si gaini de munte
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Rotitul fals al cocoșului de munte. Imagini surprinse în Parcul Natural Apuseni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

teren agricol
Economieacum o zi

APIA face plăți pentru o categorie de fermieri. Cine primește bani și care sunt sumele cuvenite
Economieacum o zi

Atenție la reducerile false de Black Friday: Ce să faci atunci când comercianții umflă prețurile înainte de promoții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 5 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 secunde

Președintele Nicușor Dan se va însura ”100%” cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Anunțul făcut într-un interviu pentru Cotidianul
Când începe Postul Crăciunului
Evenimentacum o zi

Când începe Postul Crăciunului 2025 și care sunt zilele de dezlegare la Pește. Calendar
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum 8 ore

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum 5 ore

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 2 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie