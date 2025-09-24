Connect with us

Eveniment

Prețul apei îmbuteliate, plafonat la 3 lei în aeroporturi, gări și autogări din România. Proiect de lege

Publicat

acum 2 ore

Prețul apei îmbuteliate, plafonat la 3 lei în spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori, precum aeroporturile, gările, autogările, staţiile de metrou, benzinăriile, dar şi staţiile de servicii situate pe autostrăzi.

Astfel, mai mulți parlamentari USR propun, printr-o inițiativă legislativă, ca apa îmbuteliată în recipiente de 0,5l și vândută în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori să aibă un preț plafonat de 3 lei, scrie Mediafax.

„De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii şi gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligaţi să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiţi apoi să achiziţioneze apă la preţuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerţul obişnuit”, se arată în expunerea de motive la inițiativa legislativă.

De asemenea, în expunerea de motive se menționează și faptul că prin adoptarea acestei legi, România se aliniază bunelor practici europene şi asigură respectarea unui drept fundamental al cetăţenilor săi, fără a afecta în mod disproporţionat mediul de afaceri, reglementarea vizând un singur produs de bază, într-un format standardizat şi în locaţii clar definite.

Prețul propus include toate taxele, inclusiv TVA și trebuie afișat clar la raft.

Reglementări similare în alte țări europene

O eventuală decizie în acest sens în România nu ar reprezenta o premieră în spațiul Uniunii Europene. Grecia și Cipru au obligat operatorii economici din aeroporturi, gări, porturi şi alte locaţii similare să comercializeze apa la un preţ maxim reglementat, în prezent, 0,60 euro.

De asemenea, autoritatea aeroportuară din Spania (Aena) a impus un preţ maxim de 1 euro pentru sticla de apă în toate aeroporturile pe care le administrează.

În plus, în expunerea de motive se menționează faptul că Asociaţia europeană a operatorilor de aeroporturi a adoptat în anul 2016 o recomandare ca aeroporturile europene să perceapă un preţ maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă.

În România, spun inițiatorii proiectului, acest lucru nu este respectat de niciun aeroport.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi efectuate de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, se mai arată în proiectul de lege.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 4 minute

Scandal la Teiuș: O femeie a fost agresată de soț. Bărbatul nu mai are voie să se apropie de ea timp de 5 zile
Evenimentacum 24 de minute

Nicolae Drăgoi, violatorul din Alba Iulia, a amenințat-o pe recepționera hotelului cu un briceag. Fata a fost lipsită de apărare
Evenimentacum 49 de minute

Comunicat: Liderul industriei avicole din România își dezvăluie povestea de succes, de la bob la furculiță, la ANUGA 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum o zi

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 22 de ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Vouchere sociale
Actualitateacum 23 de ore

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum 2 zile

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum 2 zile

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum o zi

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 2 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Aiudacum O oră

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Evenimentacum 21 de ore

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Educațieacum o zi

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat
Mai mult din Educatie