Prețul la energia electrică ar putea scădea cu 20-25%. Măsuri propuse de ministrul Energiei

Publicat

acum 21 de secunde

Prețul la energia electrică ar putea scădea cu 20-25% în aproximativ jumătate de an. Ministerul Energiei are cinci puncte pe care le-a comasat, măsuri ce ar trebui să fie implementate începând cu săptămâna viitoare și care ar trebui să ducă la o reducere, în medie, a prețului la energie cu 20-25% în aproximativ jumătate de an, a anunțat, vineri seara, ministrul de resort, Bogdan Ivan.

„Am adus la aceeași masă ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – n. r.). producători, furnizori, distribuitori de energie electrică, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem prețul. Trebuie ținut cont de faptul că timp de 35 de ani acești oameni n-au stat la masă toți în același timp, n-au lucrat împreună. Am reușit ca, după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea prețului la energie pe termen scurt și mediu. Aceste puncte le-am dezbătut și în Guvern. Ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint într-o conferință de presă, împreună cu cei implicați, pentru că nu toate măsurile țin exclusiv de Ministerul Energiei”, a spus Ivan la Digi 24, citat de Agerpres.

El a subliniat că au fost luate, de-a lungul timpului, o serie de decizii care au făcut ca România să aibă cea mai scumpă energie din Europa, cum ar fi faptul că au fost scoși din producție „7.000 de megawați, o producție în bandă bazată pe gaz și pe cărbune” și a fost asumată cea mai ambițioasă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană.

„Noi ne-am asumat, acum aproximativ 5 ani, că o să scoatem din producție centralele pe cărbune din Valea Jiului, de la Complexul Energetic Oltenia, din Gorj, în timp ce Germania și Polonia și-au asumat ținte 2040 – 2049. I-aș spune o asumarea pripită, care, poate, a încercat să scadă prețul la energia finală, dar faci această asumare în clipa în care te asiguri că pui ceva în loc. Au fost gândite două centrale foarte mari pe gaz, care au întârziere de implementare de aproape trei ani de zile. Nu ai cum să oprești ceva fără să pui în loc.

Din cei 7.000 de MW care au fost scoși din producție, doar 1.200 au fost reinstalați în capacități de producție de energie electrică în bandă, cărbune și gaz. Iar în momentul de față, România ajunge să importe aproximativ 20% din necesarul de energie, să-l importe la ore de vârf, când energia este cea mai scumpă, adică între orele 6 și 10 seara. Iar acest lucru creează un dezechilibru și ne duce în situația de a avea această energie electrică foarte scumpă”, a explicat ministrul Energiei.

Acesta a adăugat că, în acest context, a fost luat și analizat fiecare proiect în parte, proiecte vechi de 20-30 de ani, care sunt în stadii de realizare de peste 80% și care sunt blocate de diferite procese în instanță, pe aviz de mediu.

„Le-am luat pe fiecare în parte. Mă ocup ca ele să meargă mai departe și să avem cea mai bună reprezentare în toate instanțele din România pentru a nu mai ține în continuare sute de milioane de euro blocați în aceste proiecte care până acum nu au reușit să fie duse la capăt și pentru aceasta mă lupt. Doi, proiectul de la Iernut. Avem acolo alți 700 de megawați, proiectul de la Mintia, care este unul privat, pe care vrem să îl susținem, proiectele nucleare de la Reactorul 1, Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, pentru a reuși să creștem capacitățile de producție a energiei electrice în bandă. Am făcut o analiză clară și, în următorul an și jumătate, o să intrăm aproximativ cu 1.800 – 2.000 de MW energie electrică în bandă în producție”, a mai spus Bogdan Ivan.

Pe de altă parte, șeful de la Energie a precizat că este vorba și despre reguli ale pieței, „ceea ce oamenii au reclamat de foarte multe ori atunci când nu înțelegeau de ce plătim energie atât de scumpă”.

„O realitate o reprezintă faptul că energia electrică activă reprezintă aproximativ 52% din factură. În rest, sunt tarife, accesorii, transport al energiei, TVA, accize și așa mai departe. Și am calculat cum putem să scădem toate aceste lucruri, să scurtăm acea speculă de care se tot vorbește de foarte mulți ani, intermediarii neloiali și neproductivi din piață. Iar în această formulă avem aceste 5 puncte pe care le-am comasat, prin care, de exemplu, cei care vor să achiziționeze energie electrică pe piețele forward, adică în avans, să cumpere în 2025, în luna august, pentru anul 2027 (…) trebuie să garanteze cu 10% din valoarea achiziției”, a detaliat ministrul.

O altă măsură vizează scurtarea lanțului dintre producătorul de energie electrică, care astăzi este reprezentat în mare parte de companii cu capital majoritar de stat (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CE Oltenia), și acei furnizori care au mai mult de 200.000 – 300.000 de clienți.

„Avem o piață mult mai simplă, o piață între producători și furnizorii mari în mod direct, care automat, odată implementat acest mecanism, va face prețul să coboare”, a punctat el.

Ivan a menționat și mecanismul market maker, cel prin care este luat ca referință un jucător extrem de important în piață, care este producător de energie electrică și care va putea să stabilizeze prețul și să ducă prețul în jos.

„Toate aceste măsuri care ar trebui să fie implementate începând cu săptămâna viitoare în următoarele trei luni ar trebui să ducă la o reducere, în medie, a prețului la energie cu 20-25% în aproximativ jumătate de an”, a punctat ministrul Energiei.

Ultimele articole pe alba24
