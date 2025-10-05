Connect with us

Economie

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu

Publicat

acum 12 secunde

Prețurile nu vor mai scădea în România, însă veniturile populației ar putea începe să crească din a doua jumătate a anului viitor, dacă programul de guvernare este aplicat corect – este concluzia transmisă de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Acesta a spus la Antena3 că, în lipsa unei discipline fiscale, România riscă să ajungă într-o situație „mult mai gravă decât cea din perioada TVA-ului de 24%”.

„De scăzut, prețurile n-au cum să scadă. Prețurile nu vor mai crește și o să înceapă să crească veniturile.

În mod normal, dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a doua jumătate a anului viitor vom intra pe o pantă de normalizare a lucrurilor”, a spus Eugen Rădulescu în emisiunea Zona Zero.

Potrivit acestuia, efectele resorbției șocului inflaționist se vor vedea mai lent în cazul dobânzilor, care ar putea rămâne ridicate până cel puțin la finalul anului 2025.

Consilierul BNR a subliniat că deficitul bugetar este principalul motor al inflației, iar menținerea acestuia în limita de 8,4% ar putea tempera creșterea prețurilor.

„Am văzut că decizia Guvernului a fost de a păstra plafonarea prețurilor la câteva produse de bază, dar ceea ce trebuia să facă guvernul era să nu ajungă în deficitul ăsta, pentru că inflația are o singură cauză: deficitul bugetar”, a explicat Rădulescu, citat de Agerpres.

El a avertizat că plafonarea prețurilor la un număr limitat de produse nu influențează inflația generală, dacă nu sunt luate măsuri structurale.

„Să nu ne amăgim, deficitul bugetar e cel care duce la inflația asta. Efectul dezinflaționist nu există. A ține prețurile sub control la un grup de produse nu te ajută deloc să îmbunătățești nivelul general al prețurilor. Trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo”, a mai spus consilierul BNR.

Avertisment dur: „Putem ajunge mai rău decât cu TVA de 24%”
Eugen Rădulescu a estimat că România ar putea ieși din perioada măsurilor de austeritate în a doua parte a anului 2026, odată cu ameliorarea deficitului bugetar.

„Eu cred că, în mod normal, în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze, nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor.

Pentru că să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile”, a spus el.

Totuși, până atunci, România va traversa „o perioadă confuză”, în care „oamenii vor fi nemulțumiți” deoarece unii vor simți că „strâng mai mult cureaua decât alții”.

Eugen Rădulescu a lansat și un avertisment ferm către clasa politică: dacă programul de guvernare nu este aplicat corespunzător, România ar putea ajunge într-o situație economică „mai gravă decât cea trăită în perioada crizei din 2010-2011”, când TVA-ul a fost majorat la 24%.

„Dacă programul de guvernare merge cum trebuie, putem evita problemele. În caz contrar, putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”, a avertizat consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 12 secunde

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu
Evenimentacum 36 de minute

FOTO: Accident GRAV la ieșirea din Turda, spre Alba Iulia. Cinci persoane au ajuns la spital
Evenimentacum 45 de minute

Ryanair renunță complet la biletele de îmbarcare pe hârtie. Pasagerii vor fi nevoiți să își descarce aplicația
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 4 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 secunde

Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu
Economieacum 2 ore

Firmele din IT vor putea obține până la 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații. Proiect în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 3 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători. Prețuri decente la noul vagon restaurant
Evenimentacum 10 ore

Sărbătoarea Încoronării, evenimentul cultural central al lunii octombrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 8 ore

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 5 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum o zi

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum o zi

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 2 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie