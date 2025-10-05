Prețurile nu vor mai scădea, veniturile vor crește, dar există un risc major. Declarațiile consilierului lui Mugur Isărescu

Prețurile nu vor mai scădea în România, însă veniturile populației ar putea începe să crească din a doua jumătate a anului viitor, dacă programul de guvernare este aplicat corect – este concluzia transmisă de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Acesta a spus la Antena3 că, în lipsa unei discipline fiscale, România riscă să ajungă într-o situație „mult mai gravă decât cea din perioada TVA-ului de 24%”.

„De scăzut, prețurile n-au cum să scadă. Prețurile nu vor mai crește și o să înceapă să crească veniturile.

În mod normal, dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a doua jumătate a anului viitor vom intra pe o pantă de normalizare a lucrurilor”, a spus Eugen Rădulescu în emisiunea Zona Zero.

Potrivit acestuia, efectele resorbției șocului inflaționist se vor vedea mai lent în cazul dobânzilor, care ar putea rămâne ridicate până cel puțin la finalul anului 2025.

Consilierul BNR a subliniat că deficitul bugetar este principalul motor al inflației, iar menținerea acestuia în limita de 8,4% ar putea tempera creșterea prețurilor.

„Am văzut că decizia Guvernului a fost de a păstra plafonarea prețurilor la câteva produse de bază, dar ceea ce trebuia să facă guvernul era să nu ajungă în deficitul ăsta, pentru că inflația are o singură cauză: deficitul bugetar”, a explicat Rădulescu, citat de Agerpres.

El a avertizat că plafonarea prețurilor la un număr limitat de produse nu influențează inflația generală, dacă nu sunt luate măsuri structurale.

„Să nu ne amăgim, deficitul bugetar e cel care duce la inflația asta. Efectul dezinflaționist nu există. A ține prețurile sub control la un grup de produse nu te ajută deloc să îmbunătățești nivelul general al prețurilor. Trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo”, a mai spus consilierul BNR.

Avertisment dur: „Putem ajunge mai rău decât cu TVA de 24%”

Eugen Rădulescu a estimat că România ar putea ieși din perioada măsurilor de austeritate în a doua parte a anului 2026, odată cu ameliorarea deficitului bugetar.

„Eu cred că, în mod normal, în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze, nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor.

Pentru că să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile”, a spus el.

Totuși, până atunci, România va traversa „o perioadă confuză”, în care „oamenii vor fi nemulțumiți” deoarece unii vor simți că „strâng mai mult cureaua decât alții”.

Eugen Rădulescu a lansat și un avertisment ferm către clasa politică: dacă programul de guvernare nu este aplicat corespunzător, România ar putea ajunge într-o situație economică „mai gravă decât cea trăită în perioada crizei din 2010-2011”, când TVA-ul a fost majorat la 24%.

„Dacă programul de guvernare merge cum trebuie, putem evita problemele. În caz contrar, putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”, a avertizat consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.

