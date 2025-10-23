Connect with us

Actualitate

Primăria Aiud anunță demararea procedurii de întocmire a planului parcelar în zona ”Secări”. Documente necesare

anunt primaria aiud comunicat

Publicat

acum 59 de secunde

ANUNȚ MUNICIPIUL AIUD

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Primăria Municipiului Aiud informează proprietarii de terenuri situați în sectorul cadastral 136 / UAT Municipiul Aiud, localitatea Gârbova de Jos, din locul numit „Secări”, cu următoarele vecinătăți: la vest DN 1, la est calea ferată, la sud drumul de acces din DN 1 către calea ferată și la nord cantonul CFR / canalul existent în imediata vecinătate, faptul că urmează să fie demarată procedura de întocmire a planului parcelar pentru această zonă.

Pentru realizarea planului parcelar este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în data de 29.10.2025, între orele 10:00-13:00,  la sediul Primăriei municipiului Aiud, în sala de căsătorii.

Documente necesare:

– Acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, etc.) – copii sau acte legalizate (după caz)
– Act de identitate al proprietarului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

anunt primaria aiud comunicat
Actualitateacum 59 de secunde

Primăria Aiud anunță demararea procedurii de întocmire a planului parcelar în zona ”Secări”. Documente necesare
Administrațieacum 22 de minute

Mai puține autobuze în Alba Iulia. Consilierii locali au votat reducerea programului de transport public. VIDEO
Educațieacum 42 de minute

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de minute

Mai puține autobuze în Alba Iulia. Consilierii locali au votat reducerea programului de transport public. VIDEO
Administrațieacum 18 ore

Mai puține curse cu autobuzul la Alba Iulia. Modificări în programul de transport public. Traseele vizate și program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 2 ore

IRCC a atins un prag record, cel mai mare de la introducerea sa. Creşterea indicelui taie din eligibilitatea la credite
Economieacum 4 ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum 2 zile

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazonouri vechi vs cazinouri noi cazinou online
Sportacum 2 ore

Ce aleg jucătorii? Cazinouri noi sau cazinouri de tradiție? (P)
Evenimentacum 5 ore

Doi atleți din Alba au reprezentat România la Campionatul European de Atletism Masters din Portugalia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

bal HCC poză grup
Evenimentacum 2 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum 4 ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 2 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Evenimentacum o zi

VIDEO: Secția de Neonatologie a Spitalului din Alba Iulia, modernizată și dotată printr-o investiție de 7,2 milioane lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 42 de minute

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Actualitateacum 8 ore

Transport cu trenul pentru studenți la tarif redus cu 90%, doar de acasă la facultate. Reacția ANOSR
Mai mult din Educatie