Primăria Aiud anunță demararea procedurii de întocmire a planului parcelar în zona ”Secări”. Documente necesare

ANUNȚ MUNICIPIUL AIUD

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Primăria Municipiului Aiud informează proprietarii de terenuri situați în sectorul cadastral 136 / UAT Municipiul Aiud, localitatea Gârbova de Jos, din locul numit „Secări”, cu următoarele vecinătăți: la vest DN 1, la est calea ferată, la sud drumul de acces din DN 1 către calea ferată și la nord cantonul CFR / canalul existent în imediata vecinătate, faptul că urmează să fie demarată procedura de întocmire a planului parcelar pentru această zonă.

Pentru realizarea planului parcelar este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în data de 29.10.2025, între orele 10:00-13:00, la sediul Primăriei municipiului Aiud, în sala de căsătorii.

Documente necesare:

– Acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, etc.) – copii sau acte legalizate (după caz)

– Act de identitate al proprietarului.

