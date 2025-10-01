Connect with us

Actualitate

Primăria Aiud: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Publicat

acum O oră

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunță publicul interesat că, în urma etapei de încadrare, planul menționat nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba si la sediul titularului din localitatea Aiud, Str. Cuza Vodă Nr.1, județul Alba, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

Observațiile publicului cu privire la încadrarea planului se primesc zilnic la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 1 minut

STP reduce programul de transport din cauza datoriilor Primăriei Alba Iulia. Intervalele în care NU vor mai circula autobuze
Evenimentacum 30 de minute

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Actualitateacum O oră

Primăria Aiud: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 1 minut

STP reduce programul de transport din cauza datoriilor Primăriei Alba Iulia. Intervalele în care NU vor mai circula autobuze
Administrațieacum o zi

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Ajutoarele pentru energie vor fi păstrate și în această iarnă. Anunțul ministrului Energiei despre prețul facturilor
locuri de munca
Economieacum o zi

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum 2 ore

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat
Evenimentacum 6 ore

Congres național AUR la Alba Iulia: Suveraniștii lui George Simion își vor alege noua conducere a partidului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum o zi

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 30 de minute

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum o zi

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 5 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum 5 ore

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar
Educațieacum o zi

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Mai mult din Educatie