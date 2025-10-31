Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății

Firma condusă de Danil Sabău, Grup Corint, revine în afaceri alături de Primăria Municipiului Alba Iulia. Primarul muncipiului Gabriel Pleșa a anunțat vineri, 31 octombrie, că a fost semnat contractul de execuție pentru renovarea unei părți din Șanțurile Cetății.

Este vorba despre un contract în valoare de peste un milion de euro, bani din fonduri europene. Contractul a fost semnat de primarul Pleșa și reprezentantul asocierii SC Corint SRL – SC Iasicon SA (asocierea de firme care se va ocupa de renovare) Danil Sabău. Firmele conduse de Danil Sabău au fost cele care au renovat Cetatea Alba Carolina, în mandatele fostului primar Mircea Hava.

Acum din câte se pare acesta a revenit în afaceri cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Recent, administrația locală a renunțat la spectacolul de reenactment pe care Danil Sabău în oferea contra cost primăriei. Mai exact vorbim despre ”Schimbul de gardă, sau ”Garda Austriacă”, spectacolul de reenactment care acum este organizat de Palatul Principilor.

De asemenea, firma controlată de omul de afaceri este cea care restaurează și Porțile Cetății Alba Carolina. Este vorba despre Porțile I, II, III și IV, iar valoarea contractului pe care acesta l-a câștigat este de 9 milioane de lei.

Serviciul pentru amenajarea și reconversia șanțului de est al Cetății Alba Carolina a fost scos la licitație în urmă cu trei luni de către reprezentații primăriei.

Valoarea totală a contractului este de 6.740.114 lei, din care peste 77% reprezintă valoarea nerambursabilă, asigurată prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Ce se propune în proiect

Pentru asigurarea folosinţei spaţiului propus spre amenajare de către cetățeni, se prevede consolidarea memoriei locale în două puncte cheie ale proiectului: accesul aferent străzii Decebal de la parcul de joacă și accesul aferent Porții 1.

În prima locaţie a existat un amfiteatru amenajat pe taluz din prefabrocate de beton care este momentan aproape în întregime distrus iar la sudul Porții 1 există un teren de volei pe nisip, neamenajat dar folosit de către comunitate.

Astfel se prevăd:

Amenajarea unui amfiteatru înierbat , cu gradene amenajate peisagisic. Amfiteatrul va fi dotat cu bănci de formă convexă și concavă care urmăresc conturul organic al gradenelor. Amfiteatrul va fi dotat cu o scenă din pietriș consolidat cu rășină poliuretanică și cu iluminat arhitectural. Gradenele vor fi consolidate cu geogrilă.

, cu gradene amenajate peisagisic. Amfiteatrul va fi dotat cu bănci de formă convexă și concavă care urmăresc conturul organic al gradenelor. Amfiteatrul va fi dotat cu o scenă din pietriș consolidat cu rășină poliuretanică și cu iluminat arhitectural. Gradenele vor fi consolidate cu geogrilă. Amenajarea unui teren de volei, conform dimensiunilor standard pentru volei pe plajă (8 m x 16 m) cu suprafață de siguranță de 10 m și 3 m în funcție de laturile terenului. Terenul va consta într-o groapă de nisip a cărui nivel de călcare va fi similar cu cel al terenului sistematizat. Terenul de volei va putea asigura competiții.

Se va amenaja o piațetă pentru odihnă și socializare , aferentă accesului de sud de la Poarta I a cetăţii, cu iluminat și plantații ornamentale. Piaţeta va fi dotată cu locuri de ședere cu design minimalist, rezistent la intemperii.

, aferentă accesului de sud de la Poarta I a cetăţii, cu iluminat și plantații ornamentale. Piaţeta va fi dotată cu locuri de ședere cu design minimalist, rezistent la intemperii. Deservită de această piațetă, se prevede o zonă pentru mese de ping-pong.

Se propune o oglindă de apă în vecinătatea piațetei realizate din elemente prefabricate din beton. Oglinda de apă cu diametrul de 5,10 m se amplasează în vecinătatea unui posibil izvor identificat în teren. Amplasamentul va fi amenajat în forma de cerc, cu plantații ornamentale, bănci curbate, iluminat arhitectural și alee din lespezi de lemn de tip japonez.

în vecinătatea piațetei realizate din elemente prefabricate din beton. Oglinda de apă cu diametrul de 5,10 m se amplasează în vecinătatea unui posibil izvor identificat în teren. Amplasamentul va fi amenajat în forma de cerc, cu plantații ornamentale, bănci curbate, iluminat arhitectural și alee din lespezi de lemn de tip japonez. Oglinda de apă se realizează din elemente prefabricate din beton aditivat pentru piscine și placaj de piatră naturală. Se va folosi adeziv deformabil pe bază de ciment, impermeabil pentru placaj și chit de rosturi rezistent la apă, hidroizolație de mortar bicomponent elastic.

Se propune amenajarea a două parcuri urbane de câini, unul în suprafață de 1.048,60 mp pentru câini mici iar celălalt în suprafață de 1.603,65 mp pentru câini mari. Parcurile vor fi deservite de două locuri de odihnă amenajate cu bănci, cișmele, coșuri de gunoi. În interiorul parcurilor se propune păstrarea vegetației existente prin amenajarea în jurul arborilor propuși spre păstrare a unor calote de pământ, în funcţie de propunerea de sistematizare verticală.

Parcurile sunt dotate cu iluminat public, supraveghere video, cișmele, locuri de ședere, tunel de joacă pentru câini, funcționând după un regulament. Împrejmuirea celor două parcuri se propune din gard din panouri zincate cu stâlpi de țeavă de secţiune pătrată, cu înălțime de maxim 1,50 m.

Se propune un parc de joacă pentru copii la accesul din parcarea publică din extremitatea sudică a amplasamentului. Parcul de joacă va fi dotat cu elemente cu estetică minimală, din lemn și metal.

la accesul din parcarea publică din extremitatea sudică a amplasamentului. Parcul de joacă va fi dotat cu elemente cu estetică minimală, din lemn și metal. Cele două grupuri sanitare sunt modulare, cu design minimalist, amplasate pe un radier și sunt dotate cu cabină specială pentru persoane cu dizabilități.

Aceste propuneri pentru amenajarea spațiului șanțului de est asigură o utilizare completă a amplasamentului, neexistând zone fără interes. În municipiul Alba Iulia nu există până la acest moment parcuri urbane pentru animalele de companie, propunerea proiectului de față venind în satisfacerea acestei nevoi într-un amplasament atractiv, din inima orașului, care este momentan abandonat.

Spaţiul trebuie să fie accesibil tuturor categoriilor de vârstă, inlcusiv persoanelor cu dizabilități.

Aleile propuse sunt din pavaj piatră naturală cu lățime de 2 m. Aleile din piatră naturală andezit de dimensiuni mixte 30×30 cm și 20×30 cm vor fi încastrate în strat de nisip 3

cm, pe strat agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici rutieri 10 cm și strat inferior de fundație balast compactat 10 cm.

La nivelul Porții 1, se propune amenajarea unei scări într-o singură rampă din pavaj piatră naturală și balustradă metalică ce asigură accesul spre terenul de volei și o rampă accesibilă persoanelor cu dizabilități (pantă de 8%, respectiv podest cu înclinaţie de 3%), cu balustradă metalică. Pentru amenajarea acestei rampe se prevede un zid de sprijin din blocheți.

Pentru accesul din trotuarul aferent străzii Octavian Goga se amenajează de asemenea o rampă accesibilă persoanelor cu dizabilități.

Soluțiile prietenoase cu mediul, pe lângă cele bazate pe natură descrise anterior, constau în utilizarea materialelor de construcții eco-eficiente (materiale naturale – piatră, nisip, lemn), utilizarea eficientă a resurselor – pentru iluminat se implementează un sistem de control al iluminatului public pentru a reduce consumul de energie, iluminatul arhitectural și ambiental se va programa o perioada limitată de timp, în funcție de anotimp.

Suprafața verde propusă în proiect în proporție de 90,12% din suprafaţa totală de implementare asigură un covor verde permeabil pentru infiltrarea apelor meteorice. Proiectul nu propune sistem de irigare a spațiilor verzi, pentru protejarea resurselor de apă. Zona va fi dotată cu 3 hidranți de grădină care pot fi folosiți pentru udarea spațiului verde când este strict necesar.

Proiectul prevede preluarea apelor provenite din precipitatii (ape meteorice) aferente suprafetei oglinzii de apă prin intermediul preaplinului bazinului de compensare.

