Eveniment

Primăria Alba Iulia: Sprijin pentru persoanele care nu se pot deplasa în condiții meteo de ninsoare

Publicat

acum 26 de secunde

Persoanele vârstnice, cu dizabilități sau care nu se pot deplasa pot primi sprijin din partea Primăriei Alba Iulia, având în vedere ninsorile din ultimele zile.

VEZI ȘI Cât mai ține vremea rea, cu ninsori abundente. Strat de zăpadă de 31 de centimetri, luni dimineața, la Alba Iulia

"Stimați cetățeni, aducem la cunoștința faptul că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al ninsorilor abundente din această perioadă, persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, precum și cele care nu se pot deplasa pot beneficia de sprijin din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență", au transmis reprezentanții primăriei.

Pentru mai multe informații:

  • Telefon: 0723 300 211
