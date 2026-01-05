Primăria Alba Iulia: Sprijin pentru persoanele care nu se pot deplasa în condiții meteo de ninsoare

Persoanele vârstnice, cu dizabilități sau care nu se pot deplasa pot primi sprijin din partea Primăriei Alba Iulia, având în vedere ninsorile din ultimele zile.

"Stimați cetățeni, aducem la cunoștința faptul că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al ninsorilor abundente din această perioadă, persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, precum și cele care nu se pot deplasa pot beneficia de sprijin din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență", au transmis reprezentanții primăriei.

Pentru mai multe informații:

Telefon: 0723 300 211

