Primăria Sebeș concesionează serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiu. Licitație, lansată în SEAP

Publicat

acum O oră

Primăria Sebeș concesionează serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului. În acest sens, administrația locală alocă 900.000 de lei, pentru următorii cinci ani. 

Primăria Sebeș a lansat pe 12 ianuarie, în SEAP, o licitație pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului. Valoarea totală este estimată la 900.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, delegarea prin concesiune  serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân care ca scop:

  • reducerea numărului de câini fără stăpân,
  • ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi,
  • stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună,
  • prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor,
  • facilitarea recuperării câinilor pierduţi,
  • reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze,
  • reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor,
  • prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.

Contractul de concesionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân capturați de pe raza municipiului Sebeş se va încheia pentru o perioadă de 5 ani.

Ce activități va cuprinde serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân se va realiza pe raza municipiului Sebeş şi va cuprinde următoarele activităţi:

  • Capturarea câinilor fără stăpân şi transportarea acestora la adăpostul pentru câinii fără stăpân, asigurat de concesionar pe baza sesizărilor la solicitarea autorităţii publice locale;
  • Preluarea, înregistrarea, consultarea, trierea şi adăpostirea câinilor fără stăpân aduşi la adăpost se va desfăşura într-un spaţiu destinat acestei activităţi unde se vor desfășura activităţile de microcipare, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică;
  • Hrănirea și îngrijirea câinilor fără stăpân
  • Eliberarea câinilor (revendicarea/adopţia) la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor fără stăpân trataţi, dar fără a fi lăsaţi liberi pe domeniul public;
  • Eutanasierea câinilor cu boli incurabile se va face cu respectarea normelor legale în vigoare de către personalul specializat al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Această activitate va fi efectuată de către un medic veterinar folosind substanţele prevăzute de legislaţia în vigoare şi prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligația ca procedeele şi substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiază animalele bolnave şi cele cu comportament agresiv, în condițiile prevăzute de legislaţia specială, respectiv OUG nr. 155/2001.
  • Eutanasierea câinilor nerevendicaţi/neadoptaţi după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
  • Asigurarea condiţiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor până la transportarea lor în vederea incinerării;
  • Asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate autorizată, |) Existenţa unui adăpost pentru cîinii fără stăpân pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Sebeș.

Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat de operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.

Operatorul serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sebeş este obligat să captureze câinii în următoarea ordine:

  • Câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, a parcurilor, a pieţelor publice, a spitalelor;
  • Câinii care circulă liber, fără însoțitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute mai sus;
  • Câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale municipiului sau a localităţilor arondate.
Primăria Sebeș concesionează serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiu. Licitație, lansată în SEAP
