Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, va vorbi la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României Nicușor Dan.

Evenimentul va avea loc la Palatul Cotroceni. Alături de înalți oficiali și specialiști din țară și din străinătate, suntem onorați să fim și noi invitați ca exemplu de bună practică în domeniul guvernanței digitale.

”Pe vremuri, progresul avea miros de metal încins și de hârtie proaspăt tipărită. Astăzi, el se măsoară în biți, în încredere și în viteza invizibilă a informației.

În spatele fiecărei aplicații și al fiecărui serviciu public digital stă o poveste despre transformare și despre cum tehnologia poate construi încredere între stat și cetățean.

La Ciugud, asta încercăm să facem de ani buni de zile – să inovăm și să ne dezvoltăm. Sperăm să reprezentăm cu onoare satul românesc la acest summit și să arătăm că viitorul înseamnă modernizarea și digitalizarea serviciilor publice, dar și păstrarea tradițiilor și identității unice românești.

Despre aceste lucruri vorbim la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, în cele două paneluri în care va fi invitat primarul Gheorghe Damian” au transmis reprezentanții primăriei.

”Formatul summitului este unul complex și își propune să angajeze participanții într-un larg exercițiu de reflecție asupra transformării digitale a României.

De la sesiuni de „fireside chat” alături de lideri naționali și internaționali în domeniul guvernanței digitale și inovării tehnologice, până la keynote speeches din partea unor voci marcante din domeniu și nu numai, precum și paneluri tematice, evenimentul propune o agendă vastă.

Vom aborda, în cadrul conversațiilor, subiecte precum guvernanța digitală a României, dezvoltarea unor servicii publice electronice performante, angajamentul civic și societal pentru digitalizare, competitivitatea economică digitală a României și integrarea noilor tehnologii în administrația publică.

Căutăm să navigăm, alături de decidenți politici naționali, europeni și locali, antreprenori și lideri de mari companii, figuri marcante din societatea civilă și mediul academic, dar și alături de experți, premisele unui consens național digital” au transmis reprezentanții organiatorilor.

Edge Institute este o organizație care își propune să accelereze procesul de transformare digitală a României.

