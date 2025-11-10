Prime lunare de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Care sunt propunerile Ministerului Muncii

Tinerii care se angajează pentru prima dată vor beneficia de prime de la stat. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Este vorba de un pachet de 18 măsuri. Acestea vizează, între altele, sprijinirea tinerilor aflați la început de carieră, anunță ministerul, într-un comunicat.

Proiectul prevede și protejarea și reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimile traficului de persoane, dar și mamele cu 3 copii.

Sprijin pentru primul loc de muncă

Pachetul de măsuri propune introducerea primei de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”. Aceasta va fi destinată tinerilor din categoria NEET:

persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani

care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Obiectivul este de a-i sprijini să facă primul pas pe piața muncii și să rămână activi profesional, transmite ministerul.

Cum se acordă prima de stabilitate

Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare:

1.000 de lei lunar în primul an

1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională.

Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri.

Piață a muncii mai incluzivă

”România are nevoie de o piață a muncii mai incluzivă, în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Am pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care modificăm Legea nr. 76/2002 pentru a extinde categoriile de beneficiari și pentru a încuraja angajatorii să ofere șanse reale celor care vor să muncească, dar au nevoie de sprijin.

De aceea, tinerii vor putea beneficia de o „primă de stabilitate” la primul loc de muncă, mamele cu cel puțin trei copii vor fi sprijinite pentru a se reintegra profesional, iar persoanele vulnerabile, inclusiv victimele traficului sau ale violenței, vor avea acces la măsuri de ocupare dedicate.

Este un pas important spre o societate în care fiecare om contează.

Munca înseamnă demnitate, iar solidaritatea nu e doar un principiu social, ci o datorie pe care ne-o asumăm împreună”, declară ministrul Muncii, Florin Manole.

Suport pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane

Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situații de risc. Victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite.

Aceste măsuri sunt menite să ofere o șansă reală de independență persoanelor care au trecut prin astfel de situații și să faciliteze reconstruirea vieții lor. În această situație se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Sprijin pentru integrarea pe piața muncii a mamelor cu cel puțin 3 copii

Pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Condiții

Pentru a beneficia de măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele menționate mai sus trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința.

Alături de subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formarea profesională; evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Furnizarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a serviciilor specializate se poate realiza și online, prin intermediul platformelor și sistemelor informatice dedicate, de la data la care acestea devin operabile.

Vârstă mai mare pentru subvenționarea angajării

Proiectul de lege mai propune:

includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare

creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani

simplificarea procedurilor administrative

Măsurile propuse vin și în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forței de muncă și dificultăți în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori.

Aceste schimbări sunt corelate cu obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 2025–2028 și cu recomandările europene pentru ocupare durabilă.

