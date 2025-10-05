Connect with us

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători. Prețuri decente la noul vagon restaurant

Publicat

acum 2 ore

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători în compunerea unei perechi de trenuri Intercity.

Astfel, operatorul feroviar de stat readuce în legalitate un tren al său, scrie Club Feroviar.

Nu vor fi însă suficiente vagoane de acest fel pentru ca ele să fie introduse în compunerea tuturor trenurilor Intercity, așa cum este obligatoriu, mai ales că numărul garniturilor cu acest rang va crește de pe 14 decembrie.

Potrivit informațiilor de pe site-ul CFR Călători, vagonul din compunerea perechii de trenuri IC 536/538 circulă o zi da, o zi nu, astfel: 29.09.2025, 01.10.2025, 03.10.2025, 05.10.2025 ș.a.m.d.

”Când v-ați deplasat ultima dată cu trenul?  De + 7 ani călătoresc săptămânal cu trenul pe ruta Brașov – București și retur.

Aseară am avut parte de o surpriză. Deși fotografia e o normalitate (să ai un vagon-restaurant decent în 2025 în UE) impactul a fost excepțional. Mai ales că nivelul de calitate al cinei servite și serviciilor domnilor angajați a fost top.

Plata cu cardul, zâmbete și o cafea din partea lor, pentru încurajare. Banii prin PNRR (scrie mare pe vagon), iar recondiționarea a fost făcută la Arad (de fapt la Cluj-Napoca, așa cum vom vedea mai jos – n. red.).

Hai că se poate, vă recomand să vă urcați în orice tren (există și trenuri private absolut decente) pentru a evita blocajul de weekend de pe Valea Prahovei.

Un weekend plăcut, cu investiții care se văd”, a scris pe pagina sa de Linkedin Marius Dan, antreprenor.

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR, pus în circulație: Prețuri decente

Prețurile la vagonul restaurant sunt mai mult decât decente.

Un sandwich (din selecția de 12 tipuri) costă 10 lei, o cafea între 3 și 6 lei, o băutură răcoritoare (Pepsi, Cola, Fanta etc) este 7 lei iar un ceai 5 lei.

Vagonul restaurant oferă și băuturi alcoolice. Cea mai scumpă bere, Paulaner, este 20 de lei, cea mai ierftină 10 lei, iar vinul la sticlă poate ajunge la 55 de lei (cel mai scump).

Restaurantul din tren mai oferă multe alte sortimente de aperitive și dulciuri.

Lista completă de prețuri, AICI.

Foto: Marius Dan, Linkedin

