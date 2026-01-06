Probleme la alimentarea cu apă într-o localitate din Alba, din cauza unei pene de curent. Precizările Apa CTTA

Operatorul Apa CTTA Alba - Sucursala Alba Iulia anunță că din cauza problemelor apărute la alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare apă Cricău și a consumurilor mari de apă din această perioadă, zonele înalte din localitatea Tibru sunt afectate de lipsa apei potabile, până la refacerea rezervei de apă din rezervorul de înmagazinare Tibru.

Potrivit reprezentanților operatorului, la repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului de turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (Luni – Joi: 08:00–16:30, Vineri: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463, în vederea intervenției.

