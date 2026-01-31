Connect with us

Drama din spatele unei crime, detaliată la Curtea de Apel Alba Iulia: O femeie care practica prostituția și-a ucis iubitul abuziv

Tragedia din spatele unei crime este descrisă de magistrații instanței superioare Curtea de Apel Alba Iulia. La prima vedere o femeie și-a ucis concubinul cu un cuțit. Fapta pentru care a fost condamnată la zece ani de închisoare, la instanța de fond, la Tribunalul Hunedoara. 

La o analiză mai atentă se poate observa o serie de elemente care au dus, în timp, la o tragedie. În data de 29 ianuarie 2026, magistrații instanței superioare au redus pedeapsa femeii. 

Ileana, în vârstă de 34 de ani la momentul comiterii crimei, a abandonat școala în clasa a IV-a. Apoi în jurul vârstei de 24 de ani a început să practice prostituția. Are trei copiii minori crescuți de bunici.

Tragedia s-a petrecut în apartamentul pe care femeia îl avea în localitatea Călan din Hunedoara. Se întâmpla în data de 3 octombrie 2024. Atunci în jurul orei 21.00, cei doi după ce au băut alcool au început o discuție aprinsă cauzată de gelozia femeii.

La un moment dat, femeia a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat pe acesta în zona inimii. Apoi, femeia a sunat de mai multe ori la 112 și a cerut prezența de urgență a unui echipaj medical.

Câteva ore mai târziu, la spital, bărbatul a decedat în jurul orei 4.30.

O viața marcată de violență domestică

Ileana a fost arestată preventiv. În motivarea instanței magistrații au notat că femeia este o fire violentă și că a mai fost condamnată și în trecut pentru violențe.

Însă, magistrații au notat că fapta s-a produs pe fondul unui trai de violență domestică cu fostul său concubin (victima), care nu era cunoscut cu loc de muncă și care beneficia de banii pe care inculpata îi obținea din practicarea prostituției.

Dovada în acest sens stă și faptul că victima a fost cercetată pentru două infracțiuni de violență în familie atât față de inculpată, cât și față de fiul ei cel mare, inculpata obținând apoi un ordin de protecție. Tot în favoarea inculpatei s-a reținut faptul că, după săvârșirea faptei, inculpata a apelat de mai multe ori serviciul 112 solicitând să se prezinte cineva urgent pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au notat magistrații.

Drept urmare la Curtea de Apel Alba Iulia pedeapsa i-a fost redusă la opt ani și șase luni de închisoare cu executare. Decizia a fost definitivă.

 

 

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018.

