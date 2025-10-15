Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de gigantul mondial Froneri. Compania Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, a anunțat că va cumpăra afacerea europeană de înghețată a firmei Food Union, care vinde printre altele și înghețata Alpin, produsă la Sebeș în județul Alba.

Alpin 57 Lux este în prezent una dintre cele mai mari companii producătoare de îngheţată din România. Compania din Sebeș a fost înființată în 1994 de Ioan Istrate ca afacere de familie. Din 2016, firma a fost preluată de grupul international Food Union, unul dintre cei mai importanți jucători din industrie.

Froneri este o companie internațională, creată în 2016 ca parteneriat între gigantul elvețian din industria agroalimentară Nestle și fondul de investiții PAI Partners. Froneri este prezentă în peste 25 de țări, cu venituri de peste 5 miliarde de euro și peste 12.000 de angajați la nivel mondial. Deține în portofoliu mai multe branduri cunoscute, între care: Oreo, Cadbury & Milka, Häagen-Dazs și Nuii.

Food Union Europe este o companie de top în domeniul înghețatei, produselor lactate și alimentelor congelate, care operează în principal în țările nordice, în Țările Baltice și în România și este deținută de PAG Private Equity. Food Union are peste 2.200 de angajați, iar cifra sa de afaceri anuală depășește 300 de milioane de euro.

Tranzacția propusă este supusă aprobării de către autoritățile de reglementare relevante și vizează toate piețele Food Union din Europa: Danemarca, Norvegia, Estonia, Letonia (cu excepția produselor lactate), Lituania și România.

În anunțul achiziției nu sunt oferite detalii legate și de valoarea tranzacției.

„Food Union a construit un portofoliu de branduri îndrăgite la nivel local, în care intenționăm să investim pentru a dezvolta și mai mult potențialul semnificativ al afacerii. Așteptăm cu nerăbdare să primim echipa Food Union în cadrul Froneri pentru a sprijini ambiția noastră de a fi cea mai bună companie de înghețată din lume”, a precizat CEO Froneri, Phil Griffin, într-un comunicat.

Afacerile de înghețată ale Food Union ocupă poziții solide în fiecare dintre piețele sale, cu branduri apreciate la nivel național. Afacerea cu produsele lactate din Letonia este exclusă din tranzacție, iar proprietatea acesteia rămâne neschimbată.

„Froneri este reperul global în industria înghețatei și suntem încântați că brandurile noastre emblematice din România, precum Transalpina, Fulg de Nea și altele, au găsit un cămin perfect alături de un lider cu adevărat de clasă mondială. Sub conducerea Froneri, aceste branduri vor câștiga o acoperire mai largă și avantajele unui portofoliu global și a capacităților sale, păstrând în același timp caracterul local și calitatea pe care consumatorii o apreciază. Așteptăm cu nerăbdare să construim împreună următorul capitol”, a transmis președintele executiv al Food Union, Soren Lauridsen

Froneri estimează că parteneriatul va crea noi oportunități de creștere, precum și ocazia de a consolida angajamentul de a oferi înghețată de înaltă calitate pentru toți consumatorii. Froneri a confirmat că echipa de management actuală a Food Union va rămâne la conducerea afacerii.

