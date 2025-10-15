Connect with us

Eveniment

Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de gigantul mondial Froneri

Publicat

acum 19 minute

Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de gigantul mondial Froneri. Compania Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, a anunțat că va cumpăra afacerea europeană de înghețată a firmei Food Union, care vinde printre altele și înghețata Alpin, produsă la Sebeș în județul Alba. 

Alpin 57 Lux este în prezent una dintre cele mai mari companii producătoare de îngheţată din România. Compania din Sebeș a fost înființată în 1994 de Ioan Istrate ca afacere de familie. Din 2016, firma a fost preluată de grupul international Food Union, unul dintre cei mai importanți jucători din industrie.

Froneri este o companie internațională, creată în 2016 ca parteneriat între gigantul elvețian din industria agroalimentară Nestle și fondul de investiții PAI Partners. Froneri este prezentă în peste 25 de țări, cu venituri de peste 5 miliarde de euro și peste 12.000 de angajați la nivel mondial. Deține în portofoliu mai multe branduri cunoscute, între care: Oreo, Cadbury & Milka, Häagen-Dazs și Nuii.

Food Union Europe este o companie de top în domeniul înghețatei, produselor lactate și alimentelor congelate, care operează în principal în țările nordice, în Țările Baltice și în România și este deținută de PAG Private Equity. Food Union are peste 2.200 de angajați, iar cifra sa de afaceri anuală depășește 300 de milioane de euro.

Tranzacția propusă este supusă aprobării de către autoritățile de reglementare relevante și vizează toate piețele Food Union din Europa: Danemarca, Norvegia, Estonia, Letonia (cu excepția produselor lactate), Lituania și România.

În anunțul achiziției nu sunt oferite detalii legate și de valoarea tranzacției.

„Food Union a construit un portofoliu de branduri îndrăgite la nivel local, în care intenționăm să investim pentru a dezvolta și mai mult potențialul semnificativ al afacerii. Așteptăm cu nerăbdare să primim echipa Food Union în cadrul Froneri pentru a sprijini ambiția noastră de a fi cea mai bună companie de înghețată din lume”, a precizat CEO Froneri, Phil Griffin, într-un comunicat.

Afacerile de înghețată ale Food Union ocupă poziții solide în fiecare dintre piețele sale, cu branduri apreciate la nivel național. Afacerea cu produsele lactate din Letonia este exclusă din tranzacție, iar proprietatea acesteia rămâne neschimbată.

„Froneri este reperul global în industria înghețatei și suntem încântați că brandurile noastre emblematice din România, precum Transalpina, Fulg de Nea și altele, au găsit un cămin perfect alături de un lider cu adevărat de clasă mondială. Sub conducerea Froneri, aceste branduri vor câștiga o acoperire mai largă și avantajele unui portofoliu global și a capacităților sale, păstrând în același timp caracterul local și calitatea pe care consumatorii o apreciază. Așteptăm cu nerăbdare să construim împreună următorul capitol”, a transmis președintele executiv al Food Union, Soren Lauridsen

Froneri estimează că parteneriatul va crea noi oportunități de creștere, precum și ocazia de a consolida angajamentul de a oferi  înghețată de înaltă calitate pentru toți consumatorii. Froneri a confirmat că echipa de management actuală a Food Union va rămâne la conducerea afacerii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    miercuri, 15.10.2025 at 14:06

    Ne lasă rece. Atăta timp cât nu mai e românească facă-se orice. Înaintăm, dar coborând.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 19 minute

Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de gigantul mondial Froneri
Administrațieacum 49 de minute

VIDEO Gabriel Pleșa: Când se termină haosul în traficul din Alba Iulia. Impozite mărite și posibile concedieri în primărie în 2026
Evenimentacum O oră

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 49 de minute

VIDEO Gabriel Pleșa: Când se termină haosul în traficul din Alba Iulia. Impozite mărite și posibile concedieri în primărie în 2026
Administrațieacum 16 ore

Aleșii locali care au ordine de protecție emise pe numele lor vor fi suspendați din funcție. Propunere la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

risc de saracie
Economieacum 20 de ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 22 de ore

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 2 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

15 octombrie: 103 ani de la încoronarea suveranilor României Mari, Ferdinand și Maria, la Alba Iulia
Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 6 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 6 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 4 ore

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

risc de saracie
Economieacum 20 de ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 23 de ore

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie