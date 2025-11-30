Connect with us

Eveniment

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025. Ce poți face în Cetate

Publicat

acum 47 de secunde

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025: În ajunul Zilei Naționale a României, Alba Iulia îi întâmpină pe români cu un program bogat, încărcat de istorie, tradiție, spiritualitate și cultură.

De la meșteșuguri autentice și momente artistice tradiționale, până la ceremonii militare și culturale, vernisaje, evocări istorice și concerte, programul ediției din acest an îmbină trecutul cu prezentul și onorează valorile care au clădit România modernă: credința, unitatea, demnitatea și continuitatea.

Participanții vor avea ocazia să își exprime recunoștința față de eroii naționali prin ceremonii solemne, să descopere patrimoniul cultural local prin expoziții și lansări de carte, să retrăiască momente istorice emblematice și să se bucure de reprezentații artistice ce aduc laolaltă generații și tradiții.

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025

  • 10.00 – 19.00  Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00. Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
  • 12.00 Arborarea Drapelului Național al României Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării
  • 12.30   Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria
  • 12.45   Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Mihai Viteazul
  • 13.30   Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Iuliu Maniu
  • 14.00   Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Ion I.C. Brătianu
  • 14.30   Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican. Casa Memorială Camil Velican, str. Primăverii, nr. 7
  • 15.00   Alba Iulia, case din afara Cetății. Vernisaj expoziție pictură Casa Memorială Camil Velican
  • 15.30   Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Vernisaj Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României
  • Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter
  • 16.00   240 ani de la execuţia liderilor răscoalei, Horea Cloşca şi Crişan Obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan
  • 17.00   Caleidoscopul Unirii Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina
  • 17.00   Enigmele României Proiecţie: Asasinatul lui Barbu Catargiu; Misterul lui Vlad Ţepeş şi Elisabetei Bathory Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba
  • 18.00   Veșnică recunoștință oamenilor Unirii! Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava Cimitirul Maieri

  • 18.30   Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu și Banda, Marius Mihalache & Band 

    Scenă – Piața Cetății Alba Carolina

  • 20.00   Concert muzică clasică Depozitul de Ceramică Veche
  • 10.00 – 20.00  Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba. Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte
    • Ora 12.00 – Dan Roman, Credențional, Arad, Editura Hereditas 2025 – prezintă conf. dr. univ. Georgeta Orian Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dr. Tudor Roșu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, dr. Adrian Simion, Centrul de excelență Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
    • Ora 13.00 – Ion Luca Caragiale, Articole politice și cronici dramatice. Corespondență, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă prof. univ. dr. habil. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
    • Ora 14.30 – Elisabeta Mihu, Monografia satului Purcăreți, Alba Iulia, Editura Unirea, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
    • Ora 16.00 – Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Subteranele Roșiei Montane Expoziție foto 3D RYMA’S HUB, Galeria de artă
    • Ora 1600 – Sonia Elvireanu, Lumina din înserare, Iași, Editura Ars Longa, 2025 – prezintă conf. univ. dr. Silviu Mihăilă Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
    • Ora 1800 – Cataloage de artă MUSEIKON Depozitul de ceramică Veche Ioan Oprea, Maxim Dumitraș. Absențe încercuite – Obiecte de mai bine, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Ana Dumitran, Ana Dumitran, Ion Alexandru Antonescu. Pentru lumină, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: pr. Ioan Bizău, Daniela Burnete, Panis angelicus, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete, Daniela Burnete, Ioana Olăhuț. Forma lucrurilor, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete
    • Elena Daniela Cucui, Poemele neuitării. Fotografia etnografică reconstitutivă a lui Vasile Sârb, istorisită în versuri de poetul Dumitru Mălin, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian
    • Andreea Buzaș, Ana Dumitran, Între ieri și mâine. Ilie Moise – colecționarul, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Radu Totoianu
    • Ora 1900 – Alin Mihai Tomuș, Interes față de politică și atașament partinic, București, Editura Pro Universitaria, 2025 – prezintă Dana Căpriceriu – Editura Pro Universitaria, CS1 dr. Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba
  • 10.00 – 20.00  Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Expoziţie de caricatură Depozitul de Ceramică Veche
  • 10.00 – 19.00  Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter
  • 10.00 – 19.00  Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 47 de secunde

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025. Ce poți face în Cetate
Evenimentacum O oră

30 noiembrie, Sfântul Andrei: Semnificații, tradiții și superstiții legate de ziua în care este prăznuit ocrotitorul României
Evenimentacum 5 ore

Mesaje de Sfântul Andrei. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru Andrei, Andi, Andreea, Andrada
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 22 de ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”
Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 6 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Mesaje de Sfântul Andrei. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru Andrei, Andi, Andreea, Andrada
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 ore

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Abrudacum 4 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 4 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 3 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie