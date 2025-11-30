PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025. Ce poți face în Cetate

PROGRAM 1 Decembrie la Alba Iulia 2025, DUMINICĂ, 30 noiembrie 2025: În ajunul Zilei Naționale a României, Alba Iulia îi întâmpină pe români cu un program bogat, încărcat de istorie, tradiție, spiritualitate și cultură.

De la meșteșuguri autentice și momente artistice tradiționale, până la ceremonii militare și culturale, vernisaje, evocări istorice și concerte, programul ediției din acest an îmbină trecutul cu prezentul și onorează valorile care au clădit România modernă: credința, unitatea, demnitatea și continuitatea.

Participanții vor avea ocazia să își exprime recunoștința față de eroii naționali prin ceremonii solemne, să descopere patrimoniul cultural local prin expoziții și lansări de carte, să retrăiască momente istorice emblematice și să se bucure de reprezentații artistice ce aduc laolaltă generații și tradiții.

10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale). Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00. Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

12.00 Arborarea Drapelului Național al României Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

12.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.45 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Mihai Viteazul

13.30 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Iuliu Maniu

14.00 Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori Statuia lui Ion I.C. Brătianu

14.30 Inaugurarea Casei Memoriale Camil Velican. Casa Memorială Camil Velican, str. Primăverii, nr. 7

Casa Memorială Camil Velican, str. Primăverii, nr. 7 15.00 Alba Iulia, case din afara Cetății. Vernisaj expoziție pictură Casa Memorială Camil Velican

15.30 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Vernisaj Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României

Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

16.00 240 ani de la execuţia liderilor răscoalei, Horea Cloşca şi Crişan Obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan

17.00 Caleidoscopul Unirii Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.00 Enigmele României Proiecţie: Asasinatul lui Barbu Catargiu; Misterul lui Vlad Ţepeş şi Elisabetei Bathory Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

18.00 Veșnică recunoștință oamenilor Unirii! Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava Cimitirul Maieri

18.30 Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu și Banda, Marius Mihalache & Band Scenă – Piața Cetății Alba Carolina

20.00 Concert muzică clasică Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porţilor Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba. Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte Ora 12.00 – Dan Roman, Credențional, Arad, Editura Hereditas 2025 – prezintă conf. dr. univ. Georgeta Orian Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dr. Tudor Roșu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, dr. Adrian Simion, Centrul de excelență Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 13.00 – Ion Luca Caragiale, Articole politice și cronici dramatice. Corespondență, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă prof. univ. dr. habil. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 14.30 – Elisabeta Mihu, Monografia satului Purcăreți, Alba Iulia, Editura Unirea, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 16.00 – Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. Istoria lui din vechime până azi, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2025 – prezintă CS dr. Claudiu Purdea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Subteranele Roșiei Montane Expoziție foto 3D RYMA’S HUB, Galeria de artă Ora 1600 – Sonia Elvireanu, Lumina din înserare, Iași, Editura Ars Longa, 2025 – prezintă conf. univ. dr. Silviu Mihăilă Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba Ora 1800 – Cataloage de artă MUSEIKON Depozitul de ceramică Veche Ioan Oprea, Maxim Dumitraș. Absențe încercuite – Obiecte de mai bine, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Ana Dumitran, Ana Dumitran, Ion Alexandru Antonescu. Pentru lumină, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: pr. Ioan Bizău, Daniela Burnete, Panis angelicus, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete, Daniela Burnete, Ioana Olăhuț. Forma lucrurilor, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: Daniela Burnete Elena Daniela Cucui, Poemele neuitării. Fotografia etnografică reconstitutivă a lui Vasile Sârb, istorisită în versuri de poetul Dumitru Mălin, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian Andreea Buzaș, Ana Dumitran, Între ieri și mâine. Ilie Moise – colecționarul, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, Cluj-Napoca, 2025, prezintă: dr. Radu Totoianu Ora 1900 – Alin Mihai Tomuș, Interes față de politică și atașament partinic, București, Editura Pro Universitaria, 2025 – prezintă Dana Căpriceriu – Editura Pro Universitaria, CS1 dr. Simona Stănescu, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Expoziţie de caricatură Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

