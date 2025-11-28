PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia. Cum vor circula autobuzele, de Ziua Națională

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia a transmis că programul de transport în data de 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, în Zona Metropolitană Alba Iulia va fi program de duminică.

Autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior.

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro

Raul Ioan Citește toate articolele Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

