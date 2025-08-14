Eveniment
Programul de circulație al autobuzelor STP de Sfânta Maria, în Zona Metropolitană Alba Iulia
Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua Sărbătorii de Sfânta Maria.
Astfel, vineri, 15 august 2025, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în Zonele Metropolitane 1-7 va fi program de duminică.
De asemenea, programul de circulație al autobuzelor care transportă angajații societăților comerciale va fi adaptat în funcție de programul de lucru comunicat de acestea.
Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826. În ceea ce privește programul de circulație în zonele tarifare 2-7, călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967. Totodată, informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.